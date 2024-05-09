На Закарпатті планують побудувати п’ять сміттєпереробних заводів за 152 мільйони євро

На Закарпатті до кінця 2027 року планують побудувати п’ять сміттєпереробних заводів, які створять понад 600 робочих місць. Заводи планують збудувати в Ужгородському, Мукачівському, Хустському, Тячівсько-Рахівському та Берегівському районах.

Відповідний меморандум про співпрацю підписали міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець та голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита.

"Якщо раніше для регіону достатньо було б створити потужності для обробки 300 тис. тонн відходів на рік, то зараз ідеться вже про понад 500 тис. тонн. Вирішити цю проблему мають п'ять нових сміттєпереробних заводів. [...] Це нові сортувальні та переробні підприємства, які сукупно створять понад 600 нових робочих місць", – сказав Стрілець.

Інвестиційна вартість проєкту складає понад 152 млн євро.

Наразі тривають перемовини з потенційними інвесторами щодо створення нової сміттєобробної інфраструктури в регіоні.

Старт проєктування заводів на Закарпатті запланований на кінець червня – початок липня.

Запрацювати заводи орієнтовно можуть вже наприкінці 2027 року.

Сміттєпереробка в Україні

У лютому цього року Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів визначило понад 200 перспективних проєктів із обробки різних видів відходів по всій території України. На реалізацію цих планів необхідно близько 4 млрд євро.

Тоді Стрілець розповів про план розміщення нових заводів з обробки відходів по Україні.

Зокрема, на Київщині планують будівництво двох нових сміттєпереробних заводів, послуги яких охоплять щонайменше 1,5 млн мешканців. Разом перероблятимуть 470 тис. тонн відходів на рік.

Заплановане глибоке сортування з виділенням ресурсоцінних матеріалів (металобрухту, скла, пластику) та переробка органічних відходів з подальшим виробництвом біометану тощо. За інформацією міністра, такий проєкт вже має інвесторів.

На Івано-Франківщині також планується будівництво таких заводів за європейським прикладом.

На Полтавщині збираються побудвати 4 заводи – по одному в Лубнах, Кременчуку, Полтаві та Кобеляках.

На Одещині також запрацює подібний проєкт. Йдеться про створення 7 заводів, які вирішать проблеми із відходами щонайменше 2,3 млн українців.