На Prozorro вперше продають біткойн. Ціна – вдвічі нижче ринкової

На майданчику "Prozorro.Продажі" – вперше в історії сайту – виставили 0,15 біткойна. Аукціон відбудеться 14 травня.

Як повідомляється на сторінці відповідного лоту, стартова ціна становить 188 тис. грн.

На продаж виставлено 0,146 біткойна, що коштує приблизно 350-400 тис грн за ринковою вартістю, тобто стартова ціна – нижче ринкової.

Серед необхідної документації для купівлі виділяють документи, що підтверджують джерела надходження коштів, а також запевнення щодо невикористання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Початок аукціону запланований на 14 травня.

Криптовалюта в Україні

Раніше перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова заявляла, що Україна як кандидат в члени Євросоюзу має схвалити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів.

Міністерство цифрової трансформації із посиланням на міжнародне дослідження Chainalysis повідомляло, що за 2023 рік українці заробили на криптовалюті $850 млн.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Верховна Рада ухвалила закони про віртуальні активи. Так, парламент врегулював використання віртуальних активів та цифрового контенту шляхом віднесення їх до об’єктів цивільного права, на які поширюватимуться норми регулювання Цивільного кодексу.

Детальніше читайте в матеріалі: Як влада хоче оподатковувати операції з криптовалютами