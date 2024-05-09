"Нафтогаз" готовий надати інфраструктуру для під’єднання газових електростанцій, – Чернишов

"Нафтогаз" готовий надавати інфраструктуру своїх підприємств для оперативного під’єднання газових установок виробництва електроенергії та забезпечити їх необхідним обсягом природного газу.

Про це заявив глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов на Business Breakfast "Forbes Україна", передає Інтерфакс-Україна.

"Нафтогаз", зі свого боку, готовий надати ту інфраструктуру, яка в нас уже є, насамперед ТЕЦ, для того щоб встановити, підключити ці установки. Звісно, більш комфортно і швидко їх встановити на наявних потужностях. І ми готові забезпечити їх природним газом, якщо це станеться", – сказав Чернишов.

Він запевнив, що природного газу буде достатньо для їх забезпечення.

"Маю абсолютно відповідально заявити й гарантувати, що обсягу природного газу буде достатньо для їх забезпечення, ми готові забезпечити додатковий обсяг", – зазначив Чернишов.

Водночас Чернишов припустив, що сучасні газові установки досить енергоефективні й не споживають газ у таких обсягах, як застарілі підприємства теплоенергетики.

Він також додав, що, наскільки йому відомо, уряд нині активно опікується переговорами і пошуками щодо постачання таких установок.

"Певна конкретика щодо цього є", – сказав голова "Нафтогазу".

Крім того, як він зазначив, хоча електроенергетика не є пріоритетом і фокусом групи "Нафтогаз", певні плани зі встановлення ним цих газових установок також існують, проте звернув увагу, що їх проєктування, виробництво, постачання та встановлення потребують часу.

"Що стосується наших планів, ми дивимося на цей сегмент, переважно цю компетенцію нині розвивають в "Укрнафті". Але коли ми говоримо про наступну зиму, безумовно, може йтися виключно про донорські проєкти постачань наявних установок, які могли б надійти до України якомога швидше, умовно кажучи, наступного місяця або в липні, тоді можна встигнути до наступної зими", – пояснв Чернишов.

Приєднання нових виробників електроенергії до мереж

Як повідомлялося, напередодні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, спростила процедуру приєднання генеруючих установок (газотурбінних, газопоршневих, когенераційних тощо) до електричних мереж.

Зокрема, Нацкомісія зобов’язала приєднувати генеруючі установки до електромереж без сплати ставки за приєднання та спростила відповідну процедуру.

"Це є важливим з огляду на суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетно-дронових ударів РФ, що негативно позначилось на стійкості енергетичної системи України", – зауважили у НКРЕКП.

Раніше голова "Укренерго" Волдимира Кудрицький зазначав, що промисловим споживачам електроенергії було б доцільно розглянути можливості забезпечення себе власною генерацією для підвищення стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі України.

Він пояснив, що разом із відновленням пошкоджених внаслідок російських атак об'єктів потрібно будувати й нові електростанції. Вони мають замінити ті енергоблоки, які дуже сильно пошкоджені і їх відновлення займе дуже багато часу.