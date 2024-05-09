Вивели з банку пів мільярда гривень: екснардеп Жеваго отримав нову підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру українському олігарху та колишньому акціонеру АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго, а також ексголові правління банку та двом його заступникам. Підозри оголосили у справі виведення з банку 519 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Встановлено, що Жеваго у травні 2007 року-жовтні 2010 року сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та інші наближені до нього особи.

Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в АТ Банк "Фінанси та Кредит", що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха", – пояснили правоохоронці.

Зазначається, що для приховування незаконного походження грошей, учасники схеми у 2010-2015 роках уклали кредитний договір та понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією та банком.

Водночас ці додаткові угоди дозволяли збільшувати кредитний ліміт, що видавався банком на підконтрольну олігарху компанію без будь-якої ліквідної застави.

За даними ДБР, у такий спосіб зловмисники вивели з банку 519 млн грн, які надалі були легалізовані учасниками схеми. Загальні збитки банку "Фінанси та Кредит" внаслідок кредитування компанії Жеваго становили 1,4 млрд грн.

Так, ДБР повідомило про підозру Жеваго у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі у складі злочинної організації – ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ексголова правління банку та його два заступники підозрюються в участі у злочинні організації, привласненні та розтраті майна – ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція статей передбачає ув’язнення до 12 років.

Справа Костянтина Жеваго

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

Нагадаємо, 28 грудня минулого року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго, повідомляли у ДБР. Згодом суд відпустив бізнесмена під заставу.

Але судова палата Апеляційного суду Шамбері визнала неможливою екстрадицію бізнесмена Костянтина Жеваго в Україну, хоча французькі прокурори підтримали позицію української сторони щодо його видачі в суді.

Зрештою, у листопалі Верховний суд Франції відхилив апеляцію українських прокурорів та остаточно відмовив у екстрадиції мільярдера Костянтина Жеваго в Україну.

На сьогодні накладено арешт на майно олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, арештовано майно інших юросіб, які пов’язані з ексдепутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт та яхта.