Спілка молочних підприємств підписала меморандум з Європейською молочною асоціацією. Що він передбачає

Спілка молочних підприємств України та Європейська молочна асоціація (EDA) підписали Меморандум порозуміння та домовилися про основні напрямки співпраці.

Документ підписали виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур і генеральний секретар EDA Александр Антон, повідомляє "БізнесЦензор".

На церемонії підписання Меморандуму у Києві також були присутні представники Міністерства аграрної політики та продовольства, Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та інші.

Європейські інвестиції в український молочний сектор підкреслюють довіру до України та її молочній галузі.

У цьому контексті СМПУ та EDA домовилися про головні напрямки спільної роботи:

підтримка вільної торгівлі молочними продуктами та захист інвестицій в Україні;

підтримка щодо просування Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС та переговорів щодо вступу до Євросоюзу чрез співпрацю у межах євроінтеграційного комітету при СМПУ;

довгострокова інтеграція українського молочного сектору до єдиного вропейського ринку через спільну "дорожню карту";

створення переліку "молочних потреб України" у контексті "Швидкої оцінки збитків та потреб" ЄС у межах програми Ukraine Facility;

розбудова та зміцнення комунікації та зв’язків у форматі Україна-ЄС для обміну найкращими практиками підвищення продуктивності та якості на рівні виробництва, обмін досвідом щодо відповідної законодавчої бази, торговельних та маркетингових стандартів;

старт діалогу між Україною та ЄС щодо шляхів інтеграції українського молочного сектору та сільського господарства в межах дискусій про рамки інтеграції України до майбутньої Спільної аграрної політики ЄС (CAP27).

Як наголосив генеральний секретар EDA Александр Антон, половина молочних компаній України експортує молочну продукцію до Європи, що відповідає європейським стандартам, 58 підприємств поставляє продукцію до ЄС.

"Підписаний Меморандум звільнить Україну від перешкод і дасть можливість експортувати ще більше продукції до ЄС. Ми в свою чергу, на основі вільної угоди, підтримаємо інтеграцію України на ринок Європи без квот, без меж та без митних зборів, що є дуже важливо", – зазначив він.

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Водночас, за словами виконавчого директора СМПУ Арсена Дідура, Меморандум є лише першим кроком. Головним завданням є напрацювання дорожньої карти, якою рухатиметься молочний сектор України до інтеграції в європейську лактосферу.

"Цей шлях досить не простий, але український бізнес до цього готовий і готовий відповідати тим вимогам і стандартам, які є в ЄС, щоб разом бути сильнішими та успішнішими", – підкреслив він.

Водночас виконавчий директор СМПУ наголосив на важливості співпраці між бізнесом та державою для досягнення поставлених цілей. Щоб, зокрема, Міністерство аграрної політики розуміло, у який спосіб молочна галузь готова рухатися до інтеграції у ринок ЄС, які має пріоритети, і як спільно виконувати зобов’язання України перед ЄС без втрат для бізнесу. Наразі такий діалог започаткований.

"Рух молочної галузі має бути не повільнішим, ніж виконання зобов’язань держави з точки зору відносин "уряд-Єврокомісія", – додав Арсен Дідур.