Росія скасувала найбільшу авіаційну виставку другий рік поспіль

Російський Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС), який планували провести влітку цього року в підмосковному Жуковському, скасовано.

Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на три джерела у місцевій авіаційній галузі.

Причини скасування співрозмовники агентства не уточнили, нову передбачувану дату проведення салону вони також назвати не змогли.

Один із них уточнив, що рішення про скасування виставки принципово ухвалене, але поки не формалізоване.

Як повідомлялося, російський Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС) мали провести в 2023 році (з 25 по 30 липня), але тоді його перенесли на 2024 рік.

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За даними російських ЗМІ, це рішення було ухвалено з міркувань безпеки після того, як на початку травня Україна нібито намагалася "завдати удару безпілотниками" по кремлівській резиденції російського диктатора Путіна. Тоді президент України Володимир Зеленський відкинув причетність України до цієї атаки. За його словами, це могла бути операція російських спецслужб, яку планували використати як привід для нових ударів по Україні.

Після того безпілотники ще декілька разів атакували об'єкти поблизу Москви.

Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС) проводиться у Росії з 1993 року раз на два роки. Виставка присвячена демонстрації російських технологій та є найбільшою виставкою авіатехніки в Східній Європі та одним з найбільших публічних заходів в Росії. Авіашоу не скасовували жодного разу за 30 років існування. Цього не сталося навіть під час пандемії коронавірусу, коли скасували Міжнародний аерокосмічний салон у Ле-Бурже (Франція) у 2021 році та авіашоу Фарнборо-2020 у Великій Британії.