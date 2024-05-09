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Новини
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Росія скасувала найбільшу авіаційну виставку другий рік поспіль

самолет,аэрофлот

Російський Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС), який планували провести влітку цього року в підмосковному Жуковському, скасовано.

Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на три джерела у місцевій авіаційній галузі.

Причини скасування співрозмовники агентства не уточнили, нову передбачувану дату проведення салону вони також назвати не змогли.

Один із них уточнив, що рішення про скасування виставки принципово ухвалене, але поки не формалізоване.

Як повідомлялося, російський Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС) мали провести в 2023 році (з 25 по 30 липня), але тоді його перенесли на 2024 рік. 

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За даними російських ЗМІ, це рішення було ухвалено з міркувань безпеки після того, як на початку травня Україна нібито намагалася "завдати удару безпілотниками" по кремлівській резиденції російського диктатора Путіна. Тоді президент України Володимир Зеленський відкинув причетність України до цієї атаки. За його словами, це могла бути операція російських спецслужб, яку планували використати як привід для нових ударів по Україні.

Після того безпілотники ще декілька разів атакували об'єкти поблизу Москви.

Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС) проводиться у Росії з 1993 року раз на два роки. Виставка присвячена демонстрації російських технологій та є найбільшою виставкою авіатехніки в Східній Європі та одним з найбільших публічних заходів в Росії. Авіашоу не скасовували жодного разу за 30 років існування. Цього не сталося навіть під час пандемії коронавірусу, коли скасували Міжнародний аерокосмічний салон у Ле-Бурже (Франція) у 2021 році та авіашоу Фарнборо-2020 у Великій Британії.

Автор: 

авіація (2234) виставка (32) росія (14183) авіакосмічна галузь (148)


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Топ коментарі
+6
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09.05.2024 20:02
+2
Просто вже немає що виставляти, все що хоч як літає кинули на агресію проти України
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09.05.2024 20:24
+2
Причина скасування банальна! Іх вундарвафлі гражданські так і не взлітають без "піндоських" двигунів, авіоники, рашистке тільки понти! А військові так вооще перетворилсь у тирі ВСУ для мішеній і не приближаться до фронту ближче 300 км.
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09.05.2024 20:25
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09.05.2024 20:02 Відповісти
Ахвіцер царской армии был слегка пьян но до синевы выбрит. А ахвицер вс рашкостана слегка побрит но до синевы пьян. Устав пишется кровью идиотов, ну и два идиота подписались. Почаще,почаще ребятишки.
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09.05.2024 20:26 Відповісти
Бояться, що пд14 відпаде від "іркута" прямо на демонстрації.
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09.05.2024 20:02 Відповісти
Які проблеми? Є що демонструвати - демонструйте там, куди ми не дістанемо!

Але, на раїсі всюди така ж@па - ніби ми їх 10 років дамбілі та й демонструвати нема чого..
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09.05.2024 20:10 Відповісти
"У три зміни": як Росія розбудовує військові заводи по всій країні. СУПУТНИКОВІТО+ВIДЕО Джерело:
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09.05.2024 20:27 Відповісти
Вперше на роспарадє не прозвучало аналагавнєт...
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09.05.2024 20:16 Відповісти
Просто вже немає що виставляти, все що хоч як літає кинули на агресію проти України
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09.05.2024 20:24 Відповісти
Може щось пропустив, але на параді крім Т34 танків не було, хоча якісь БМП були. Будемо надіятись, так би мовити...
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09.05.2024 20:32 Відповісти
Причина скасування банальна! Іх вундарвафлі гражданські так і не взлітають без "піндоських" двигунів, авіоники, рашистке тільки понти! А військові так вооще перетворилсь у тирі ВСУ для мішеній і не приближаться до фронту ближче 300 км.
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09.05.2024 20:25 Відповісти
Злітають.

Але не завжди.
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09.05.2024 20:38 Відповісти
Таки взлітають ще на "піндоських" двигунах.
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09.05.2024 21:11 Відповісти
На жаль, Ви помиляєтеся -- на пд14 теж пару разів злітали. Яка-неяка двигунна промисловість у кацапів є.

Ніколи не слід недооцінювати супротивника.
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09.05.2024 22:21 Відповісти
Це була перш за все військова виставка.
А тепер з досягненнями второй армії міра вже все ясно.
Та й дрончик може залетіти і гучно зіпсувати всю малину.
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09.05.2024 20:32 Відповісти
Х.....як і всякий диктатор небожитель сцить, памятає долю Анвара Садата, якого брати мусульмани пристрелили на трибуні під час параду
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09.05.2024 20:50 Відповісти
У 2012 випадково потрапив на цю виставу.
Літали крім рашистів наївні "братія па аружию", пам'ятаю французів та італійців.
Але найбільше задоволення отримав від "літаючих етажерок", зокрема від повітряного бою "Фармана" з "Ньюпором".
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09.05.2024 21:19 Відповісти
Нажаль відмінили, українські дрончики засумували ...
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09.05.2024 21:21 Відповісти
И шо ниадной вундервафли не полетит, даже мифический сру-57?
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09.05.2024 21:54 Відповісти
тю.. хай показують уламки збитих українцями підарських літаків)))
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10.05.2024 01:19 Відповісти

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