Міноборони купило у монополіста зимових берців на 870 мільйонів, знизивши ціну
Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міністерства оборони 3 травня уклало угоду з ТОВ "Таланлегпром" на постачання 340 тисяч зимових берців на 871,69 млн грн (з ПДВ).
При цьому вперше за десятиріччя монополіст "Талан" знизив, а не підвищив ціни на свої берці для Міноборони, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Компанія виграла торги з ціною 2 564 грн за пару зимових берців. Це відбулось після того, як "Оператор тилу" знизив очікувану вартість торгів нижче рівня попередньої закупівлі, яку ще у грудні 2023 року провів старий Департамент держзакупівель Міноборони. Тоді берці замовляли по 2 700 грн за пару.
Після тієї закупівлі великий тендер на закупівлю зимових берців провела Нацгвардія. На ньому "Талан" програв один з лотів вартістю 103 млн грн іншому українському виробнику ТОВ "Валтекс" із ціною 2 565 грн. Після того "Оператор тилу" знизив очікувану ціну для своєї закупівлі, і "Таланлегпром" погодився на участь у торгах із такою ціною.
Ціна зимових "таланів" у доларовому еквіваленті на торгах "ДОТ" склала $65 (2 564 грн). У грудні минулого року на закупівлі Міноборони вони коштували $74 (2 700 грн). Весною 2022 року – теж приблизно $76. Тобто у гривні ціна порівняно з грудневим тендером впала на 5%, а у доларовому еквіваленті – на 15%.
ТОВ "Таланлегпром" належить Андрію Лаврику (98%) та Оксані Лаврик (2%). Це діти Миколи Лаврика, який за радянських часів очолював фабрику взуття в Ромнах Сумської області, а потім став її власником. За часів Віктора Ющенка Микола Лаврик очолював Сумську обладміністрацію.
За часів Петра Порошенка Лаврик став нардепом від БПП, а "Талан" отримав монополію на постачання берців для Міноборони невдовзі після початку війни з Росією.
Віра Лаврик за часів Порошенка була депутатом Сумської облради від БПП. Після обрання Володимира Зеленського президентом України вона обралась депутатом Сумської облради від "Слуги народу".
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А щодо тієї "умной і красівой", що бігає, як мартишка від одних до інших - історія все поставить на свої місця і довго бігати вона(та і всі інші) вже не будуть, бо війна оголила всіх і висвітлила всю гниль. Справа тепер за розумним виборцем. Сподіваюсь, що таких в Україні, все ж таки, буде більше ніж отих лохів з 73%.
Ромненська взуттєва фабрика попала в добрі руки, так що немає чого патякати.
Так що, ваш комент не до мене, а тому пану https://biz.censor.net/user/562044