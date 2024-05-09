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Новини
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Міноборони купило у монополіста зимових берців на 870 мільйонів, знизивши ціну

берцы,талан

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міністерства оборони 3 травня уклало угоду з ТОВ "Таланлегпром" на постачання 340 тисяч зимових берців на 871,69 млн грн (з ПДВ).

При цьому вперше за десятиріччя монополіст "Талан" знизив, а не підвищив ціни на свої берці для Міноборони, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Компанія виграла торги з ціною 2 564 грн за пару зимових берців. Це відбулось після того, як "Оператор тилу" знизив очікувану вартість торгів нижче рівня попередньої закупівлі, яку ще у грудні 2023 року провів старий Департамент держзакупівель Міноборони. Тоді берці замовляли по 2 700 грн за пару.

Після тієї закупівлі великий тендер на закупівлю зимових берців провела Нацгвардія. На ньому "Талан" програв один з лотів вартістю 103 млн грн іншому українському виробнику ТОВ "Валтекс" із ціною 2 565 грн. Після того "Оператор тилу" знизив очікувану ціну для своєї закупівлі, і "Таланлегпром" погодився на участь у торгах із такою ціною.

Ціна зимових "таланів" у доларовому еквіваленті на торгах "ДОТ" склала $65 (2 564 грн). У грудні минулого року на закупівлі Міноборони вони коштували $74 (2 700 грн). Весною 2022 року – теж приблизно $76. Тобто у гривні ціна порівняно з грудневим тендером впала на 5%, а у доларовому еквіваленті – на 15%.

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ТОВ "Таланлегпром" належить Андрію Лаврику (98%) та Оксані Лаврик (2%). Це діти Миколи Лаврика, який за радянських часів очолював фабрику взуття в Ромнах Сумської області, а потім став її власником. За часів Віктора Ющенка Микола Лаврик очолював Сумську обладміністрацію.

За часів Петра Порошенка Лаврик став нардепом від БПП, а "Талан" отримав монополію на постачання берців для Міноборони невдовзі після початку війни з Росією.

Віра Лаврик за часів Порошенка була депутатом Сумської облради від БПП. Після обрання Володимира Зеленського президентом України вона обралась депутатом Сумської облради від "Слуги народу".

Автор: 

Міноборони (956) закупівлі (2605) ЗСУ (366) ДОТ (82)


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Топ коментарі
+5
Берці цієї фірми дійсно хороші. Хлопці саме їх просили. Тож не бачу проблеми.
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09.05.2024 19:42
+5
Тут же мова йде не про "політичну біографію" якоїсь макаки, що бігала з одної партії до іншої(вона взагалі не має стосунку до підприємства!), а про те, що приватні підприємці можуть бути патріотами(і вони є патріотами!) незалежно від того, хто при владі, і робити ДУЖЕ корисну справу для країни. А про ці берці я знаю ще з перших днів їх застосування, як військового взуття і знаю, що це ДУЖЕ добре взуття для наших вояків.
А щодо тієї "умной і красівой", що бігає, як мартишка від одних до інших - історія все поставить на свої місця і довго бігати вона(та і всі інші) вже не будуть, бо війна оголила всіх і висвітлила всю гниль. Справа тепер за розумним виборцем. Сподіваюсь, що таких в Україні, все ж таки, буде більше ніж отих лохів з 73%.
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09.05.2024 20:09
+2
почииайте біографіі цих політ.покидьків,вся сімейка абсолютне зло для краіни,як цей Андрій міг брати участь у тендері,якщо від з 17р.під слідством за тендерні заговори,внесений в базу людей,що не мають права приймати участі в тендерах((мати взагалі депутатська трансферна шлюшка,що перебігала від Порошенка до зе-го((
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09.05.2024 19:32
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почииайте біографіі цих політ.покидьків,вся сімейка абсолютне зло для краіни,як цей Андрій міг брати участь у тендері,якщо від з 17р.під слідством за тендерні заговори,внесений в базу людей,що не мають права приймати участі в тендерах((мати взагалі депутатська трансферна шлюшка,що перебігала від Порошенка до зе-го((
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09.05.2024 19:32 Відповісти
Тут же мова йде не про "політичну біографію" якоїсь макаки, що бігала з одної партії до іншої(вона взагалі не має стосунку до підприємства!), а про те, що приватні підприємці можуть бути патріотами(і вони є патріотами!) незалежно від того, хто при владі, і робити ДУЖЕ корисну справу для країни. А про ці берці я знаю ще з перших днів їх застосування, як військового взуття і знаю, що це ДУЖЕ добре взуття для наших вояків.
А щодо тієї "умной і красівой", що бігає, як мартишка від одних до інших - історія все поставить на свої місця і довго бігати вона(та і всі інші) вже не будуть, бо війна оголила всіх і висвітлила всю гниль. Справа тепер за розумним виборцем. Сподіваюсь, що таких в Україні, все ж таки, буде більше ніж отих лохів з 73%.
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09.05.2024 20:09 Відповісти
"Талан" це знак якості

Ромненська взуттєва фабрика попала в добрі руки, так що немає чого патякати.
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09.05.2024 21:20 Відповісти
Так і я про те ж!
Так що, ваш комент не до мене, а тому пану https://biz.censor.net/user/562044
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09.05.2024 22:53 Відповісти
якщо не будеш в партії того що у керма, то будеш хрен гризти а не тендири вигравати і так кожен підприємець і посадовець в цій країні
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10.05.2024 10:07 Відповісти
Берці цієї фірми дійсно хороші. Хлопці саме їх просили. Тож не бачу проблеми.
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09.05.2024 19:42 Відповісти
В першу чергу, звісно, новенькі берці отримають "наші захисники" з ТЦК, за ними мусорня і т.д.. Останніми хлопці в окопах.
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09.05.2024 20:06 Відповісти
скинь свою адресу на фронті, голозадий, із пенсії куплю тобі славетні "Талани" !
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09.05.2024 21:22 Відповісти
ти воюючий пенсіонер?
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09.05.2024 22:24 Відповісти
Та вже добре що хоч не імпортні за 2 ціни!!!
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09.05.2024 21:12 Відповісти

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