Військова частина Держспецтранспорту купила воду вдвічі дорожче, ніж Міноборони

Військова частина Т0910 Держспецтранспорту (Червоноград Львівської області) 12 квітня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ "Волинська виробнича компанія" про постачання бутильованої питної води на 9,53 млн грн.

За умовами угоди, до кінця року замовили 1,48 млн літрів питної води в поліетиленових пляшках об’ємом 6 літрів по 6,45 грн за літр (із ПДВ та доставкою), пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Виробником води є сам постачальник, який має виробничі потужності на Волині. Товар оплачуватимуть протягом місяця після поставки.

У тендерній документації вимагалося забезпечити постачання води у Волинську, Рівненську, Львівську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку, Херсонську та Миколаївську області. Однак в укладеном договорі місцем поставки зазначена адреса замовника у Червонограді із приміткою, що воно може бути змінене у зв’язку з можливими поставленими завданнями.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, адже на закупівлю Держспецтранспорту більше ніхто не заявився. При цьому замовник вимагав від постачальників надати великий перелік різноманітних сертифікатів.

За підрахунками видання, ціна води для військових транспортників значно вища від закупівель інших силових відомств.

Наприкінці квітня Військова частина 3078 Нацгвардії замовила у виробника ТОВ СП "Галпласт" питну воду в менших пляшках об’ємом 1,5 л по 3,70 грн за літр із ПДВ і доставкою по Львівщині. Це на 43% дешевше за нинішню ціну для Держспецтранспорту.

Також у квітні ДП "Державний оператор тилу" Міноборони опублікувало договори щодо постачання продуктів харчування для ЗСУ. В каталогах різних постачальників бутильована питна вода до 1,5 л врахована по 2,05–4,10 грн/л.

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Як повідомлялося, у березні "ДОТ" замовляв у виробників ПрАТ "Оболонь" і ТОВ "Аквапласт" бутильовану питну воду до 1,5 л по 2,88–3,66 грн/л із ПДВ і доставкою, що в середньому вдвічі дешевше.

А сам нинішній замовник у грудні 2023 року замовляв у виробника "Оболонь" питну воду в пляшках 1,5 л для тих же областей на залишок року по 3,39 грн/л, тобто на 47% дешевше.

Ще раніше він купував воду через оборонну процедуру, тому постачальники та інші деталі невідомі. У 2023 році ціна складала 6,00–6,50 грн/л, а в 2022 році – 5,50–6,00 грн/л без ПДВ.

"Волинська виробнича компанія" з Ковеля вперше отримала замовлення. Засновницею є Галина Рижук із Луцька, а директором – Павло Самолюк. Раніше він володів цією фірмою сам, а до того – разом із Наталією Маленицькою з Луцька. За даними системи "YouControl", Павло Самолюк також є директором благодійного фонду "Патріоти Волині" Степана Івахіва ("WOG") і ТОВ "Слово Волині", яке володіло місцевою газетою, сайтом і "12 каналом".