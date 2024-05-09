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Новини
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Нацбанк випустив монету, присвячену Дню Європи. ФОТО

Монета

Голова Національного банку Андрій Пишний та Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова презентували пам’ятну монету "День Європи".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Ця монета символізує єдність України та Європи, солідарність у боротьбі за демократію і свободу, наші спільні цінності та прагнення до мирного і процвітаючого майбутнього", – йдеться повідомленні.

Який вигляд має монета

На аверсі по центру монети розмістили стилізований тризуб. Ліворуч від нього – офіційне гасло Європейського Союзу: "Єдність у різноманітті". Праворуч – квітковий орнамент, який символізує процвітання та самобутню культуру України.

На реверсі на дзеркальному тлі можна побачити абревіатури EU та UA, які, переплітаючись, створюють візуальний символ єдності України та Європи. Нижче напис День Європи/Europe Day, навколо якого – дванадцять зірок, як і на прапорі ЄС.

Монета "День Європи"

Пам’ятна монета "День Європи" має номінал 5 гривень. Її виготовили з нейзильберу. Триаж монети становить 500 тисяч штук.

Дизайн монети створила художниця Наталія Фандікова.

Як повідомлялося, у березні Нацбанк випустив нову монету номіналом 5 гривень, присвячену "батьківському щастю".

Автор: 

монети (178) НБУ (9266) Євросоюз (5099)


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Купити її завжди можна буде виключно у перекупів за завищеними цінами.
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09.05.2024 21:19 Відповісти
один раз повезло купити, а так вже разів зо п'ять нажимаю купити, крутися типа оброка, потім ще раз, а потім вже все продано, булквально за 1, 2 хвилини максимум. питання, як, хто і коли зміг все розкупити.
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09.05.2024 22:40 Відповісти
Система тупа як валянок (у принципі як і завжди)
Чому не зробити як національну лотерею, автоматично розігрувати весь тираж серед тих, хто в дії зареєстрований? Хто виграв - прийшов і на Укрпошті за номіналом купив. Або там поштою за свій рахунок.
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10.05.2024 00:02 Відповісти
хоча б не в дії, а на сайті НБУ як бажаючі купити, але з персональними даними, щоб не робили тисячі фейкових реєстрацій.
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11.05.2024 19:09 Відповісти
Вкрай своєчасно і дуже зворушливо!
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09.05.2024 21:37 Відповісти

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