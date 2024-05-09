Нацбанк випустив монету, присвячену Дню Європи. ФОТО

Голова Національного банку Андрій Пишний та Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова презентували пам’ятну монету "День Європи".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Ця монета символізує єдність України та Європи, солідарність у боротьбі за демократію і свободу, наші спільні цінності та прагнення до мирного і процвітаючого майбутнього", – йдеться повідомленні.

Який вигляд має монета

На аверсі по центру монети розмістили стилізований тризуб. Ліворуч від нього – офіційне гасло Європейського Союзу: "Єдність у різноманітті". Праворуч – квітковий орнамент, який символізує процвітання та самобутню культуру України.

На реверсі на дзеркальному тлі можна побачити абревіатури EU та UA, які, переплітаючись, створюють візуальний символ єдності України та Європи. Нижче напис День Європи/Europe Day, навколо якого – дванадцять зірок, як і на прапорі ЄС.

Пам’ятна монета "День Європи" має номінал 5 гривень. Її виготовили з нейзильберу. Триаж монети становить 500 тисяч штук.

Дизайн монети створила художниця Наталія Фандікова.

Як повідомлялося, у березні Нацбанк випустив нову монету номіналом 5 гривень, присвячену "батьківському щастю".