"Укренерго" попередило про шахраїв, які розсилають фейки про графіки відключень

Шахраї розповсюджують фейкове повідомлення про графіки відключення електроенергії через Telegram-канал, який сповіщає про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

При цьому фейк супроводжують логотипом компанії.

"Укренерго" не публікує жодних графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання ви можете відстежувати на офіційному сайті вашого обленерго чи у вашому особистому кабінеті споживача", – наголосили енергетики.

Крім того, компанія нагадала, що кожного ранку публікує актуальну інформацію про стан енергосистеми на офіційних сторінках у Facebook та Telegram.

Якк повідомлялося, що ввечері, 9 травня, з 18:00 до 24:00, "Укренерго" запровадило графіки обмеження потужності для промислових споживачів. При цьому обмежень для населення поки немає.