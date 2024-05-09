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Новини
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"Укренерго" попередило про шахраїв, які розсилають фейки про графіки відключень

фейк

Шахраї розповсюджують фейкове повідомлення про графіки відключення електроенергії через Telegram-канал, який сповіщає про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

При цьому фейк супроводжують логотипом компанії.

"Укренерго" не публікує жодних графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання ви можете відстежувати на офіційному сайті вашого обленерго чи у вашому особистому кабінеті споживача", – наголосили енергетики.

Фейк про графіки відключень світла

Крім того, компанія нагадала, що кожного ранку публікує актуальну інформацію про стан енергосистеми на офіційних сторінках у Facebook та Telegram.

Якк повідомлялося, що ввечері, 9 травня, з 18:00 до 24:00, "Укренерго" запровадило графіки обмеження потужності для промислових споживачів. При цьому обмежень для населення поки немає. 

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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А ще якісь шахраї поширюють фейки про підвищення тарифів...
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09.05.2024 21:36 Відповісти
А ще якісь шахраї виставляють рахунки у вайбері та додаток ДТЕК..яка сволота..так обманювати..
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09.05.2024 21:46 Відповісти
Головний гундосний шахрай від імені України постійно щось підписує
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09.05.2024 21:50 Відповісти
"Шахраї", це ті, яки намагаються отримати від своєї "роботи" ПРИБУТОК!
І як ці індивіди намагаються на своїх повідомленнях нажитися?
Як що вони не наживаються, а роблять це "благодійно", то це вже не шахраї, а чорні піар-боти.
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09.05.2024 22:09 Відповісти
Так звільніть шахраїв з Укренерго. Скільки вони можуть ганьбити Україну?
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09.05.2024 23:57 Відповісти

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