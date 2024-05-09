Постачання електроенергії для бізнесу знову обмежать по всій Україні

Сьогодні ввечері, 9 травня, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів", – додали в компанії.

В "Укренерго" повідомили, що в енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії через масштабні пошкодження українських електростанцій.

Вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій на ВДЕ, в інші години нестача електроенергії є значною.

Для уникнення відключень побутових споживачів "Укренерго" застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту: імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів.

Напередодні, 8 травня, "Укренерго" вимушено обмежувало енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.

Масована атака росіян на Україну 8 травня

Якк повідомлялося, 8 травня війська РФ атакували сім регіонів України. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти та об’єкти цивільної інфраструктури. За даними Повітряних сил, було знищено 39 ворожих ракет та 20 "Шахедів".

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Також російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Ще два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури постраждали у Львівській області.

Окупанти також вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Прикарпатті.