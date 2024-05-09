БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
599 2

Постачання електроенергії для бізнесу знову обмежать по всій Україні

електроенергія

Сьогодні ввечері, 9 травня, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів", – додали в компанії.

В "Укренерго" повідомили, що в енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії через масштабні пошкодження українських електростанцій.

Вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій на ВДЕ, в інші години нестача електроенергії є значною.

Для уникнення відключень побутових споживачів "Укренерго" застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту: імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів.

Напередодні, 8 травня, "Укренерго" вимушено обмежувало енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.

Масована атака росіян на Україну 8 травня

Якк повідомлялося, 8 травня війська РФ атакували сім регіонів України. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти та об’єкти цивільної інфраструктури. За даними Повітряних сил, було знищено 39 ворожих ракет та 20 "Шахедів".

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Також російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Ще два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури постраждали у Львівській області.

Окупанти також вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Прикарпатті.

Автор: 

бізнес (1167) електроенергія (4235) Укренерго (1995)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І це ще навіть не зима. Не так тяжко догадатись що чекає населення України зимою.
показати весь коментар
09.05.2024 13:02 Відповісти
Новий план зешобли - розорити промисловість, а як не буде що їсти наріт сам побіжить вмовляти зепіду на капітуляцію
показати весь коментар
09.05.2024 21:55 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 