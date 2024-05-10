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Новини
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Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації на підприємствах

військовий,мобілізація,квиток

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних на період воєнного стану.

Про це свідчить постанова уряду №520 від 8 травня.

Зміни передбачають, що тепер центральні органи виконавчої влади, отримавши від підприємств списки заброньованих, після відповідних перевірок передаватимуть його на погодження Міністерству оборони. Раніше списки надавали Генеральному штабу.

Як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Міністерства економіки.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів продовжив строк дії відстрочок від мобілізації, наданих за рішенням Міністерства економіки, ще на місяць.

Нагадаємо, в останні тижні біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Більшість з тих, хто стоїть чергах – це військовозобов’язані, які мають підстави для відстрочки або бронювання, пояснювали у ТЦК.

Автор: 

Міноборони (956) бронювання (200) мобілізація (468)


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10.05.2024 23:06 Відповісти
так какой бизнес
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12.05.2024 06:23 Відповісти
Я взагалі нерозумію як в країні де на виборах володимир зеленський отримав підтримку у 73% виборців проблеми з мобілізацією!!! Це ± 13,5 млн. людей, відкидаємо жінок і тд. ± 6-7 млн, ще відкидаємо хай старше 60+ та вже померлих, вбитих і тих хто вже воює! Залишається більше ніж 3-хмільйонне військо!!!
Слогани вже були придумані перед виборами, наприклад:
- "ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ, ЗЕ+1 - долучайся"!
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12.05.2024 09:24 Відповісти

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