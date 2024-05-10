Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації на підприємствах

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних на період воєнного стану.

Про це свідчить постанова уряду №520 від 8 травня.

Зміни передбачають, що тепер центральні органи виконавчої влади, отримавши від підприємств списки заброньованих, після відповідних перевірок передаватимуть його на погодження Міністерству оборони. Раніше списки надавали Генеральному штабу.

Як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Міністерства економіки.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів продовжив строк дії відстрочок від мобілізації, наданих за рішенням Міністерства економіки, ще на місяць.

Нагадаємо, в останні тижні біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Більшість з тих, хто стоїть чергах – це військовозобов’язані, які мають підстави для відстрочки або бронювання, пояснювали у ТЦК.