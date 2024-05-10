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Гривня наближається до історичних мінімумів: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

гривня,курс,валют,долар

Курс гривні продовжує стрімко знижуватися щодо долара США після зміцнення на початку тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 13 травня, на рівні 39,7206 грн/$, порівняно із 39,5518 грн/$ у п'ятницю. 22 квітня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 39,7879 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 38 копійок – до 42,8148 грн за євро. Він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро 27 березня.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2163) гривня (1541) курс (1494) НБУ (9266) обмін валюти (696)


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Ми ще у 2019-му казали, що буде бакс по 40, буде повна срака в країні, якщо оберете клоуна презіком. Ну от обрали клоуна, вам і результат: бакс по 40, повна срака в країні.
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11.05.2024 16:44 Відповісти

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