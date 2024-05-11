ЄІБ надасть 30 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке дозволить залучити двом українським банкам до 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Ці кошти далі будуть направлені на підтримку українського малого та середнього бізнесу шляхом покращення умов пільгового кредитування", – сказав Шмигаль.

Він наголосив, що Україну цінує підтримку європейських партнерів у всіх сферах. Бюджетна підтримка ЄС від початку цього року склала вже $6,5 млрд.

Співпраця ЄІБ та України

Раніше повідомлялося, що в Україні обсяг портфеля спільних із Європейським інвестиційним банком проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці – він складає понад 7 млрд євро.

завдяки співпраці української сторони з ЄІБ у 2023 році вдалося залучити понад 261 млн євро інвестиційної складової за проєктами – вдвічі більше порівняно з 2021 роком і у вісім разів більше, ніж у 2022 році.

Інвестиційна вибірка у 2023 році стала найбільшою за роки співпраці з ЄІБ.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України обсяг інвестицій, наданих ЄІБ, – більше 2 млрд євро.