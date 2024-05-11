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Рекордний показник: Україна минулого року збільшила експорт морозива на 44%

мороженое

Україна за минулий рік на зовнішніх ринках продала майже 10 тис. тонн морозива, що на 44% більше, ніж у 2022 році. Загальний дохід при цьому збільшився на 67%, перевищивши $32 млн, і ці показники стали рекордними в історії України.

Про це йдеться в повідомленні Української асоціації аграрного експорту з посиланням на дані Державної митної служби.

Морозиво переважно продавалося до країн Євросоюзу, звідки була отримана виручка в розмірі понад $19 млн, або 60% від вартості всього експорту.

Основні покупці українського морозива:

  • Молдова (2 301 тонн),
  • Німеччина (1 909 тонн),
  • Польща (1 873 тонн),
  • Ізраїль (963 тонн),
  • Литва (509 тонн),
  • Чехія (425 тонн).

Українське морозиво експортувалося також до Іраку, США, Китаю, ОАЕ, Кот-д’Івуару, Гамбії, Канади. 

У січні-березні 2024 року Україна продала на зовнішніх ринках 2 тис. тонн морозива, що на 23% вище показника першого кварталу 2023 року, вартістю понад $7 млн (+25%).

Більшість доходів було отримано з Німеччини, Польщі та Молдови – сумарно близько 60%.

Раніше повідомлялося, що один із найбільших виробників заморожених продуктів в Україні – "Три ведмеді" – придбав польську компанію Nordis, яка володіє заводом з виробництва напівфабрикатів і морозива в Польщі.

Автор: 

продукти (734) експорт (3826)


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