Рекордний показник: Україна минулого року збільшила експорт морозива на 44%

Україна за минулий рік на зовнішніх ринках продала майже 10 тис. тонн морозива, що на 44% більше, ніж у 2022 році. Загальний дохід при цьому збільшився на 67%, перевищивши $32 млн, і ці показники стали рекордними в історії України.

Про це йдеться в повідомленні Української асоціації аграрного експорту з посиланням на дані Державної митної служби.

Морозиво переважно продавалося до країн Євросоюзу, звідки була отримана виручка в розмірі понад $19 млн, або 60% від вартості всього експорту.

Основні покупці українського морозива:

Молдова (2 301 тонн),

Німеччина (1 909 тонн),

Польща (1 873 тонн),

Ізраїль (963 тонн),

Литва (509 тонн),

Чехія (425 тонн).

Українське морозиво експортувалося також до Іраку, США, Китаю, ОАЕ, Кот-д’Івуару, Гамбії, Канади.

У січні-березні 2024 року Україна продала на зовнішніх ринках 2 тис. тонн морозива, що на 23% вище показника першого кварталу 2023 року, вартістю понад $7 млн (+25%).

Більшість доходів було отримано з Німеччини, Польщі та Молдови – сумарно близько 60%.

Раніше повідомлялося, що один із найбільших виробників заморожених продуктів в Україні – "Три ведмеді" – придбав польську компанію Nordis, яка володіє заводом з виробництва напівфабрикатів і морозива в Польщі.