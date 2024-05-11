Рекордний показник: Україна минулого року збільшила експорт морозива на 44%
Україна за минулий рік на зовнішніх ринках продала майже 10 тис. тонн морозива, що на 44% більше, ніж у 2022 році. Загальний дохід при цьому збільшився на 67%, перевищивши $32 млн, і ці показники стали рекордними в історії України.
Про це йдеться в повідомленні Української асоціації аграрного експорту з посиланням на дані Державної митної служби.
Морозиво переважно продавалося до країн Євросоюзу, звідки була отримана виручка в розмірі понад $19 млн, або 60% від вартості всього експорту.
Основні покупці українського морозива:
- Молдова (2 301 тонн),
- Німеччина (1 909 тонн),
- Польща (1 873 тонн),
- Ізраїль (963 тонн),
- Литва (509 тонн),
- Чехія (425 тонн).
Українське морозиво експортувалося також до Іраку, США, Китаю, ОАЕ, Кот-д’Івуару, Гамбії, Канади.
У січні-березні 2024 року Україна продала на зовнішніх ринках 2 тис. тонн морозива, що на 23% вище показника першого кварталу 2023 року, вартістю понад $7 млн (+25%).
Більшість доходів було отримано з Німеччини, Польщі та Молдови – сумарно близько 60%.
Раніше повідомлялося, що один із найбільших виробників заморожених продуктів в Україні – "Три ведмеді" – придбав польську компанію Nordis, яка володіє заводом з виробництва напівфабрикатів і морозива в Польщі.
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