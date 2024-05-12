"Укрзалізниця" вимикає підсвітку найбільших вокзалів через дефіцит електроенергії
У пікові години "Укрзалізниця" вимикає підсвітку фасадів та окремих зон п’яти найбільших залізничних вокзалів країни.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Укрзалізниця економить споживання електроенергії разом з усією країною. У пікові години вимкнули підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Зокрема, Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова", – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що в разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення.
Як повідомлялося, влада Києва вирішила зменшити яскравість вечірнього освітлення вулиць для подолання дефіциту в енергосистемі.
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