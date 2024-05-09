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Новини
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Дефіцит електроенергії: У Києві зменшать яскравість вуличних ліхтарів

освітлення вулиць

Київська влада ухвалила рішення зменшити яскравість вечірнього освітлення вулиць для подолання дефіциту в енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів енергетичних об’єктів в енергосистемі України виник дефіцит електроенергії. Через це "Укренерго" змушене застосовувати обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу у вечірні години – з 18:00 до 24:00.

Обсяг обмежень розподіляється рівномірно між всіма регіонами, тож відключення можливі й у Києві. .

"Уже прийнято рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць. Повністю виключати усі ліхтарі не будемо. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням ми знизимо яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%", – наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, столиця продовжує шукати інші джерела економії, але на побутових споживачах це поки не впливатиме. Постачання електроенергії в квартири киян відбуватиметься без обмежень.

Утім, столична влада закликає мешканців заощаджувати електроенергію, особливо у найважливіші для енергосистеми години навантажень – з 18:00 по 23:00.

Масована атака росіян на Україну 8 травня

Як повідомлялося, 8 травня війська РФ атакували сім регіонів України. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти та об’єкти цивільної інфраструктури. За даними Повітряних сил, було знищено 39 ворожих ракет та 20 "Шахедів".

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Унаслідок цього "Укренерго" вимушено обмежувало енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.

Автор: 

Київ (4678) електроенергія (4235)


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Топ коментарі
+1
Та ви що, софію все, не охренільно світимо, зимою не йолки світили, як сраку в проктолога
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09.05.2024 17:51
+1
одна пекарня в сильпо жрет электричества майже как все освещение киева. нас в очередной раз дежат за идиотов
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09.05.2024 20:13
+1
іде війна--нахрена, в коменданську годину, вулечне світло по всьому місту ??
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09.05.2024 21:13
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Та ви що, софію все, не охренільно світимо, зимою не йолки світили, як сраку в проктолога
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09.05.2024 17:51 Відповісти
ціково як це з чисто технічної точки зору можна зробити з мінімальними затратами ??? не будь вони ж кожну світлодіодну електролампочку з 30-50 Вт на 10-15 ват ???
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09.05.2024 18:11 Відповісти
іде війна--нахрена, в коменданську годину, вулечне світло по всьому місту ??
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09.05.2024 21:13 Відповісти
А в тих ліхтарях передбачена така фунція? Цеж не ліхтарик на акумуляторі
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09.05.2024 18:26 Відповісти
зазвичай, на нових стовпах по 2 світильники. Якщо немає метода зменшити світло, то хоча б відключити один.
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09.05.2024 18:47 Відповісти
І в конче-заспі теж на охоронному периметрі та внутрішніх вулицях?
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09.05.2024 19:06 Відповісти
Управдом решил жестоко
он сказал утечка тока
раз и лампы сняли....
Как то вечером зимой возвращалися домой
И раздался голос грубый
Граждане снимайте шубы...
Раз и сняли.....
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09.05.2024 19:10 Відповісти
в Харькове уличного освещения вообще нет
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09.05.2024 19:34 Відповісти
Вы там ****** в этом Киеве уже в край
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09.05.2024 19:52 Відповісти
а ви окуели в ростове совсем кацапьё ипучее
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09.05.2024 19:56 Відповісти
закрийте ці ганделики,що звуться у нас супермаркети,ларьочки,Наливайко,тисячі аптек,немає необхідності ім працювати до 22.00.Привчається хай народ,що в 18.00 все закрито Спробуй в цивілізовану!світі сходити до магазину в сб після обіду, в неділю нічого не працює.Бо жінка має бути з сім"єю у вихідні,з дітками.А у нас рабині мовчазні ху&рять в рітейлерах по 16год і все ок ((((
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09.05.2024 19:57 Відповісти
одна пекарня в сильпо жрет электричества майже как все освещение киева. нас в очередной раз дежат за идиотов
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09.05.2024 20:13 Відповісти
вас держит тот кого вы избрали 2019 году
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09.05.2024 22:00 Відповісти
На жаль Вы правы. И я не ходил на выборы, на жаль
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09.05.2024 23:16 Відповісти
Та не може бути....які спритні довбограї......
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10.05.2024 05:51 Відповісти

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