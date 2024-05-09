Дефіцит електроенергії: У Києві зменшать яскравість вуличних ліхтарів

Київська влада ухвалила рішення зменшити яскравість вечірнього освітлення вулиць для подолання дефіциту в енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів енергетичних об’єктів в енергосистемі України виник дефіцит електроенергії. Через це "Укренерго" змушене застосовувати обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу у вечірні години – з 18:00 до 24:00.

Обсяг обмежень розподіляється рівномірно між всіма регіонами, тож відключення можливі й у Києві. .

"Уже прийнято рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць. Повністю виключати усі ліхтарі не будемо. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням ми знизимо яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%", – наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, столиця продовжує шукати інші джерела економії, але на побутових споживачах це поки не впливатиме. Постачання електроенергії в квартири киян відбуватиметься без обмежень.

Утім, столична влада закликає мешканців заощаджувати електроенергію, особливо у найважливіші для енергосистеми години навантажень – з 18:00 по 23:00.

Масована атака росіян на Україну 8 травня

Як повідомлялося, 8 травня війська РФ атакували сім регіонів України. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти та об’єкти цивільної інфраструктури. За даними Повітряних сил, було знищено 39 ворожих ракет та 20 "Шахедів".

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Унаслідок цього "Укренерго" вимушено обмежувало енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.