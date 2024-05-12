"Це майже ніщо". Малюська скептично оцінив прибуток від заморожених активів РФ

Щорічний пакет у розмірі 3 млрд євро, зібраний із прибутків від заморожених російських активів, майже не матиме впливу у контексті військових потреб України.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає Politico.

"Якщо ми говоримо про потреби України та потреби війни, військової та невійськової, то 3 млрд євро – це насправді майже ніщо. Нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну", – зазначив він у коментарі виданню під час зустрічі міністрів юстиції країн "Великої сімки" у Венеції.



Цього тижня Євросоюз схвалив план використання прибутків від заморожених у Європі активів РФ для закупівлі зброї для України. Зокрема, йдеться про суму від 2,5 до 3 млрд євро на рік.

Утім, міністр юстиції Малюска скептично оцінив суттєвий вплив від такої суми. Водночас назвав відповідне рішення ЄС "хорошим перший кроком".

"Український уряд хотів би отримати повну конфіскацію російських активів і дійсно вірить, що це законно. І це єдиний підхід, який буде вирішальним у питанні вирішення війни", – додав він.



Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС заблокував понад 200 млрд євро російських державних активів.

Як ЄС використовуватиме заморожені активи РФ на користь України

Як повідомлялося, Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи. На наступному етапі потрібно розробити та затвердити механізм передачі цих коштів Києву.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня. Але для цього Євросоюз має швидко ухвалити необхідні рішення.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.

Водночас стало відомо, що країни "Великої сімки" більше не обговорюють питання повної конфіскації російських активів, попри наполягання з боку України. Наразі вивчаються альтернативні способи отримання вигоди із заморожених коштів.