В Україні різко впали ціни на полуницю

В Україні цього тижня різко впали ціни на полуницю з місцевих господарств – на 40%, та вже опустилися нижче минулорічних показників.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що ще напередодні минулих вихідних полуницю з плівкових теплиць фермери продавали не дешевше 60-100 грн/кг. Але вже на початку цього тижня, коли південні та західні області розпочали збирати ягоду у відкритому ґрунті, ціни впали відразу на 40% – до 35-60 грн/кг.

Основною причиною падіння цін, експерти називають стрімке збільшення пропозиції полуниці з господарств західних областей. Водночас попит виробники характеризують як невисокий.

"У результаті, в умовах жорсткої конкуренції садівники змушені були значно знизити ціну на цю швидкопсувну продукцію", – йдеться у повідомленні.

Водночас експерти наголошують, що наразі пропозиція місцевої полуниці на українському ринку ще не досягла свого піку, а більш масово збір цієї ягоди почнеться ближче до кінця травня.

У цей період минулого року пропозиції полуниці на українському ринку були значно нижчими, ніж сьогоднішні, зважаючи на досить пізній початок сезону реалізації. У результаті, ціни були в середньому на 40% вищими, ніж сьогодні.

Як повідомлялося, наприкінці квітня аналітики фіксували здорожчання картоплі та цибулі.