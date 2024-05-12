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Новини
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В Україні різко впали ціни на полуницю

клубника

В Україні цього тижня різко впали ціни на полуницю з місцевих господарств – на 40%, та вже опустилися нижче минулорічних показників.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що ще напередодні минулих вихідних полуницю з плівкових теплиць фермери продавали не дешевше 60-100 грн/кг. Але вже на початку цього тижня, коли південні та західні області розпочали збирати ягоду у відкритому ґрунті, ціни впали відразу на 40% – до 35-60 грн/кг.

Основною причиною падіння цін, експерти називають стрімке збільшення пропозиції полуниці з господарств західних областей. Водночас попит виробники характеризують як невисокий.

"У результаті, в умовах жорсткої конкуренції садівники змушені були значно знизити ціну на цю швидкопсувну продукцію", – йдеться у повідомленні.

Водночас експерти наголошують, що наразі пропозиція місцевої полуниці на українському ринку ще не досягла свого піку, а більш масово збір цієї ягоди почнеться ближче до кінця травня.

У цей період минулого року пропозиції полуниці на українському ринку були значно нижчими, ніж сьогоднішні, зважаючи на досить пізній початок сезону реалізації. У результаті, ціни були в середньому на 40% вищими, ніж сьогодні.

Як повідомлялося, наприкінці квітня аналітики фіксували здорожчання картоплі та цибулі.

Автор: 

ціни (3442) ягоди (46)


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Це як скумбрія по 8? Шось дешевше 120 не бачив
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12.05.2024 15:35 Відповісти
на закарпатті по 10 грн
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12.05.2024 21:17 Відповісти
У нас где то $6 за кг, такая как на фото. Везут минимум 1000, до 2000 км
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12.05.2024 23:42 Відповісти
Чего так далеко, на Аляску чтоль?
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13.05.2024 02:15 Відповісти
Я наверное не туда ответил
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13.05.2024 02:36 Відповісти
Нет, просто видимо нет коммерческих хозяйств рядом. Хотя климат позволяет. Ежевика тут у меня растёт так что задалбливаешься есть ее, при нулевом абсолютно уходе и удобрении, но тоже никто коммерчески не выращивает.
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13.05.2024 02:33 Відповісти
У Франції пару днів тому бачила 11 євро.
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13.05.2024 10:09 Відповісти
це тому, що коханець дЄрмака запиляв кожноденне хрипасто-блювотне відео? Чи обдовбаним зусиллям прискорив потепління?
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13.05.2024 10:49 Відповісти
Мабуть продавці полуниці не прочитали цього повідомлення і продовжують продавати її по 90-100грн.
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13.05.2024 11:46 Відповісти

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