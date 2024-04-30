В Україні зросли ціни на картоплю та цибулю. ІНФОГРАФІКА
Ціни на овочі в Україні за минулий тиждень змінилися різноспрямовано. Після двотижневого зниження цін почала дорожчати картопля. Дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися столовий буряк і ріпчаста цибуля.
Про це йдеться в повідомленні EastFruit.
Водночас, як зазначаєтья, у продаж надійшли перші партії ранньої капусти місцевого виробництва, що призвело до зниження цін, як на ранню продукцію, так і на капусту врожаю минулого року.
Ціни на моркву хоч і збереглися на рівні попереднього періоду, але перебувають на рекордно низькому рівні для весни.
Тепличні овочі минулого тижня дорожчали, а броколі, цвітна та пекінська капуста дешевшали.
Крім цього, знизилися ціни на кабачок. Вартість часнику зросла, а редиски знизилася.
У фруктово-ягідному сегменті знову почали знижуватися ціни на суницю садову.
Яблуко і груша дорожчали. Вартість кілограма апельсина і мандарина знизилася, а лимона – зросла. Розширився діапазон цін реалізації винограду і банана.
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