В Україні зросли ціни на картоплю та цибулю. ІНФОГРАФІКА

Ціни на овочі в Україні за минулий тиждень змінилися різноспрямовано. Після двотижневого зниження цін почала дорожчати картопля. Дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися столовий буряк і ріпчаста цибуля.

Про це йдеться в повідомленні EastFruit.

Водночас, як зазначаєтья, у продаж надійшли перші партії ранньої капусти місцевого виробництва, що призвело до зниження цін, як на ранню продукцію, так і на капусту врожаю минулого року.

Ціни на моркву хоч і збереглися на рівні попереднього періоду, але перебувають на рекордно низькому рівні для весни.

Тепличні овочі минулого тижня дорожчали, а броколі, цвітна та пекінська капуста дешевшали.

Крім цього, знизилися ціни на кабачок. Вартість часнику зросла, а редиски знизилася.

У фруктово-ягідному сегменті знову почали знижуватися ціни на суницю садову.

Яблуко і груша дорожчали. Вартість кілограма апельсина і мандарина знизилася, а лимона – зросла. Розширився діапазон цін реалізації винограду і банана.