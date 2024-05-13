Більшість доби в енергосистемі – дефіцит, заплановано рекордний імпорт електроенергії

Більшу частину доби в українській енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. На сьогодні енергетики планують рекордний обсяг імпорту електроенергії з п’яти країн Європи.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Причина дефіциту електроенергії – масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.

Минулої доби, 12 травня, для подолання дефіциту активували аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 06:00 та з 20:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини.

Водночас з 08:00 до 19:00, на запит польського оператора енергосистеми, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії з Польщі. Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.

Як додали в "Укренерго", протягом доби планується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини таМолдови з агальним обсягом 19 484 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 475 МВт.

Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.