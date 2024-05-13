"Нова пошта" з’явилася у Великій Британії

Компанія "Нова пошта" відкрила перші відділення у Великій Британії. Термін доставки з України становить від 5 днів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це вже 13 європейська країна, у якій компанія відкрила два відділення та запустила кур'єрську доставку.

"Найближчим часом надамо можливість відправляти і отримувати посилки через мережу поштоматів нашого партнера InPost. Усе це ми робимо, щоб в українців був зручний і швидкий сервіс доставки, до якого вони звикли вдома", – наголосив співвласник групи компаній NOVA Вячеслав Климов.

Зазначається, що в Лондоні компанія відкрила одразу два відділення: поштове до 30 кг та вантажне до 1000 кг. Вони працюють щодня за адресами:

поштове відділення до 30 кг: 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT.

вантажне відділення до 1000 кг: Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH

Доставка з України у Велику Британію у відділення коштуватиме: документи до 1 кг – 900 грн, посилки до 2 кг – 950 грн, посилки до 10 кг – 1500 грн, посилки до 30 кг – 2500 грн.

Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур'єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі. За відправлення до 30 кг потрібно буде додатково сплатити 100 грн, а за кожні 100 кг посилки – 250 грн.

"Нова пошта" у Європі має більше 35 тис. точок сервісу із відправки та отримання посилок, із яких 90 – власні відділення Nova Post.

Як повідомлялося, наприкінці квітня "Нова пошта" вийшла на ринок Іспанії.