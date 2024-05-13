Після атаки дронів на російський НПЗ у Калузькій області стався витік нафти

Після атаки безпілотників 10 травня на нафтопереробний завод у Калузькій області був пошкоджений нафтопровід, внаслідок чого вилилося 5 тонн нафти.

Про це пише російський Telegram-канал Astra.

"Витік 5 тонн нафти стався на нафтопроводі в Калузької області після атаки БПЛА на НПЗ "Перший завод" 10 травня", – пише видання із посиланням на власні джерела.



Зазначається, що один із безпілотників потрапив у нафтопереробне обладнання заводу "Перший завод", також спалахнули три цистерни з паливом. Унаслідок пожежі був пошкоджений нафтопровід, що призвело до розливу 5 тонн нафти.

ТОВ "Перший завод" – найбільше нафтохімічне підприємство Калузької області.

Як повідомлялося, 15 березня безпілотники вже атакували НПЗ "Першийй завод" у Калузькій області Росії. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа.

За даними ЗМІ, обидві атаки були спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.