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Після атаки дронів на російський НПЗ у Калузькій області стався витік нафти

Атака дронів на НПЗ у Калузі 10 травня

Після атаки безпілотників 10 травня на нафтопереробний завод у Калузькій області був пошкоджений нафтопровід, внаслідок чого вилилося 5 тонн нафти.

Про це пише російський Telegram-канал Astra.

"Витік 5 тонн нафти стався на нафтопроводі в Калузької області після атаки БПЛА на НПЗ "Перший завод" 10 травня", – пише видання із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що один із безпілотників потрапив у нафтопереробне обладнання заводу "Перший завод", також спалахнули три цистерни з паливом. Унаслідок пожежі був пошкоджений нафтопровід, що призвело до розливу 5 тонн нафти.

ТОВ "Перший завод" – найбільше нафтохімічне підприємство Калузької області.

Як повідомлялося, 15 березня безпілотники вже атакували НПЗ "Першийй завод" у Калузькій області Росії. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа. 

За даними ЗМІ, обидві атаки були спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України. 

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нафта (4778) НПЗ (379) росія (14183)


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