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Новини
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Індія зекономила $25 мільярдів завдяки імпорту російської нафти зі знижками

путін,моді

Російські постачання сирої нафти та нижчі світові ціни на нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд іноземної валюти в фінансовому році, що закінчився 31 березня, порівняно з 2022-2023 роками, незважаючи на те, що протягом двох фінансових років країна імпортувала майже однакову кількість.

За підрахунками видання Hindustan Times, у 2023-2024 роках Індія імпортувала сирої нафти на суму $132,4 млрд порівняно з $157,5 млрд у 2022-2023 роках, передає enkorr.

При цьому протягом 2022-2023 років країна імпортувала 232,7 млн тонн сирої нафти, тоді як у 2023-2024 роках обсяги незначно впали на 0,08% – до 232,5 тонн, а економія у вартісному вираженні зросла приблизно на 16%.

У чому причина економії

Як зауважують експерти, було дві основні причини значної економії: нижча середня вартість імпорту сирої нафти в Індію в 2023-2024 роках порівняно з 2022-2023 роками та купівля російської нафти за високими знижками.

Середня вартість різних типів імпорту сирої нафти в Індії, яка називається "індійським кошиком", у 2023-24 роках становила $82,58 за барель, що на $10,57 менше, ніж $93,15 у попередньому фінансовому році.

Імпорт нафтопродуктів також скоротився у вартісному вираженні з $28,2 млрд у 2022-2023 роках до $25,1 млрд у 2023-24 роках. Імпорт нафтопродуктів включає LPG, нафту, бітум і мазут.

Валовий імпорт, який включає як сиру нафту, так і нафтопродукти, також мав тенденцію до зниження у вартісному вираженні, навіть якщо кількість імпорту зросла.

У той час як 277,3 млн тонн валового імпорту нафти й нафтопродуктів в 2022-2023 роках становив $184,4 млрд, валовий імпорт у 2023-24 роках становив 280,5 млн тонн на суму $155,8 млрд.

Індія, один із світових центрів переробки сирої нафти, експортувала продукцію на загальну суму $47,4 млрд (62,2 млн тонн) до Африки та Європи у 2023-2024 роках порівняно з $57,3 млрд (61 млн тонн тонну) у 2022-2023 роках.

Імпорт російської нафти 

На початку травня повідомлялося, що імпорт сирої нафти в Індію впав приблизно на 8% у квітні порівняно з попереднім місяцем, оскільки країна намагається збільшити внутрішнє виробництво та зменшити залежність від імпорту.

Однак незважаючи на скорочення загального імпорту нафти, російські поставки сирої нафти в Індію зросли на 18% у квітні порівняно з минулим місяцем.

Обхід санкцій

Раніше повідомлялося, що індійські регулятори схвалили діяльність російських страхових компаній у роботі з постачальниками нафти.

Перші три компанії отримали дозвіл діяти до 20 лютого 2025 року, а Ingosstrakh – до березня 2029 року.

Страхове покриття всіх чотирьох провайдерів забезпечується державною російською національною перестрахувальною компанією. Перехід послуги своїх страхових компаній допоможе Росії зменшити залежність від країн і виконати вимоги індійських покупців.

Менш як 25% російського експорту у березні у всі регіони було застраховано членами Міжнародної групи клубів взаємного страхування у Лондоні.

Раніше Росія користувалася послугами західних страховиків для танкерного флоту, який експортує нафту в Індію. Однак ліміт $60 за барель, встановлений G7 і ЄС для вантажів з використанням їхніх сервісів, давав їм важелі впливу на російські потоки.

Автор: 

Індія (357) нафта (4778) росія (14183)


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Топ коментарі
+3
Треба ще уточняти що не тільки Індія але і всі американські та європейські компанії які мають там власне виробництво або розміщують замовлення на аусорсинг..
та і не тільки нафта імпортується
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13.05.2024 18:03
+2
нарендрили 24 мільярди.
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13.05.2024 18:07
+1
- Вон оно чё, Михалыч...
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13.05.2024 18:04
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Треба ще уточняти що не тільки Індія але і всі американські та європейські компанії які мають там власне виробництво або розміщують замовлення на аусорсинг..
та і не тільки нафта імпортується
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13.05.2024 18:03 Відповісти
- Вон оно чё, Михалыч...
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13.05.2024 18:04 Відповісти
нарендрили 24 мільярди.
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13.05.2024 18:07 Відповісти
Прочитав Ваше "нарендирили", і згадав трохи не по темі -- не про нафту, але про індусів. У США проти RedHat (читайте: IBM) подали позов про расову дискримінацію проти білих чоловіків. На додачу, 5 місяців тому гендиректор IBM -- індус -- "засвітився" на відео, де закликав "вирівняти" расово-гендерну ситуацію. "А якщо нє", сказав тоді присутнім, "то не отримаєте бонусів".
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13.05.2024 18:54 Відповісти
тому що спочатки іде корова, а потім біла людина.
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13.05.2024 19:12 Відповісти
Хто ще не дав "репана" *******?
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13.05.2024 18:07 Відповісти
Індієць поплив від щастя
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13.05.2024 18:11 Відповісти
... а в той же час "сили світла" розробляють новий пакет "пекельних" санкцій...
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13.05.2024 18:29 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/analytics-and-forecasts/ssha-dozvolili-kupuvati-naftu-u-rosii-posol-poyasniv-chomu-tse-ne-porushue-sanktsii.htm США дозволили купувати нафту в Росії: посол пояснив, чи було порушено санкції
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13.05.2024 18:47 Відповісти
Хінді - руссі пхай пхай!
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13.05.2024 18:30 Відповісти
"Удобную религию придумали индусы".
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13.05.2024 18:36 Відповісти
... *****, отдав конци, нє уміраєт насовсєм...
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13.05.2024 18:39 Відповісти
А індус наделла, той що СЕО Microsoft, вже дозволяє кацапам користуватись їхнім мікром'яким говнософтом - ну, та ж Windows 11 гівно-гівном, але ж з бантіками
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13.05.2024 19:13 Відповісти
Кров тисяч українців на руках індусів. Нехай усвідомлять це.
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13.05.2024 19:17 Відповісти
А теперь они еще нассут туда пополам и съэкономят еще 25млрд баксов.Там великие мутилы,из любого говна конфетку сделают и не только сами сожрут,но и другим скормят.В свое время проехал пол Индии за три недели.Это не страна-это пздц полный.Никогда в жизни,никогда...даже если бы мне оплатили туда дорогу и все расходы,я бы туда не поехал.19 век.Кто этим дикарям ядерку дал??И главное,зачем англичане это сделали??Это пздц еще раз...
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13.05.2024 19:23 Відповісти
Такі підманули многоходовочніка і многостаночніка індусики. А ще і доляри зажали -бери рупіями
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13.05.2024 20:45 Відповісти
- Скажітє пажаласта, а как ви секаномілі на пакупке рускай нефті 25 міліардаф долароф?
- Фсьо просто, ми купілі єйо за рупіі...
""
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13.05.2024 21:24 Відповісти

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