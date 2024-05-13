Індія зекономила $25 мільярдів завдяки імпорту російської нафти зі знижками

Російські постачання сирої нафти та нижчі світові ціни на нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд іноземної валюти в фінансовому році, що закінчився 31 березня, порівняно з 2022-2023 роками, незважаючи на те, що протягом двох фінансових років країна імпортувала майже однакову кількість.

За підрахунками видання Hindustan Times, у 2023-2024 роках Індія імпортувала сирої нафти на суму $132,4 млрд порівняно з $157,5 млрд у 2022-2023 роках, передає enkorr.

При цьому протягом 2022-2023 років країна імпортувала 232,7 млн тонн сирої нафти, тоді як у 2023-2024 роках обсяги незначно впали на 0,08% – до 232,5 тонн, а економія у вартісному вираженні зросла приблизно на 16%.

У чому причина економії

Як зауважують експерти, було дві основні причини значної економії: нижча середня вартість імпорту сирої нафти в Індію в 2023-2024 роках порівняно з 2022-2023 роками та купівля російської нафти за високими знижками.

Середня вартість різних типів імпорту сирої нафти в Індії, яка називається "індійським кошиком", у 2023-24 роках становила $82,58 за барель, що на $10,57 менше, ніж $93,15 у попередньому фінансовому році.

Імпорт нафтопродуктів також скоротився у вартісному вираженні з $28,2 млрд у 2022-2023 роках до $25,1 млрд у 2023-24 роках. Імпорт нафтопродуктів включає LPG, нафту, бітум і мазут.

Валовий імпорт, який включає як сиру нафту, так і нафтопродукти, також мав тенденцію до зниження у вартісному вираженні, навіть якщо кількість імпорту зросла.

У той час як 277,3 млн тонн валового імпорту нафти й нафтопродуктів в 2022-2023 роках становив $184,4 млрд, валовий імпорт у 2023-24 роках становив 280,5 млн тонн на суму $155,8 млрд.

Індія, один із світових центрів переробки сирої нафти, експортувала продукцію на загальну суму $47,4 млрд (62,2 млн тонн) до Африки та Європи у 2023-2024 роках порівняно з $57,3 млрд (61 млн тонн тонну) у 2022-2023 роках.

Імпорт російської нафти

На початку травня повідомлялося, що імпорт сирої нафти в Індію впав приблизно на 8% у квітні порівняно з попереднім місяцем, оскільки країна намагається збільшити внутрішнє виробництво та зменшити залежність від імпорту.

Однак незважаючи на скорочення загального імпорту нафти, російські поставки сирої нафти в Індію зросли на 18% у квітні порівняно з минулим місяцем.

Обхід санкцій

Раніше повідомлялося, що індійські регулятори схвалили діяльність російських страхових компаній у роботі з постачальниками нафти.

Перші три компанії отримали дозвіл діяти до 20 лютого 2025 року, а Ingosstrakh – до березня 2029 року.

Страхове покриття всіх чотирьох провайдерів забезпечується державною російською національною перестрахувальною компанією. Перехід послуги своїх страхових компаній допоможе Росії зменшити залежність від країн і виконати вимоги індійських покупців.

Менш як 25% російського експорту у березні у всі регіони було застраховано членами Міжнародної групи клубів взаємного страхування у Лондоні.

Раніше Росія користувалася послугами західних страховиків для танкерного флоту, який експортує нафту в Індію. Однак ліміт $60 за барель, встановлений G7 і ЄС для вантажів з використанням їхніх сервісів, давав їм важелі впливу на російські потоки.