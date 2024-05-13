"єРобота": Бізнес отримав від держави грантів на 8 мільярдів

За урядовим проєктом "єРобота" майже 16 тис. підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу. Загалом держава інвестувала через гранти в підприємництво 8 млрд грн від початку дії проєкту.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, загалом отримувачі грантів створять понад 47 тис. нових робочих місць.

Так, від початку запуску проєкту "єРобота" в липні 2022 року:

за програмою "Власна справа" – видано 14 694 мікрогранти на 3,5 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств – видано 657 грантів на 3,4 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – видано 195 грантів на 860 млн грн;

ветеранам та членам їхніх родин – видано 431 грант на 188 млн грн.

Що таке програма "єРобота"

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом.

Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць – від 1-2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Проєкт "єРобота" був запроваджений урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць.

Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що розраховує на створення понад 1 тис. нових ветеранських бізнесів у рамках програми "єРобота" у 2024 році.