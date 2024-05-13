Dragon Capital Фіали продав свій найбільший логістичний комплекс під Києвом

Компанія Dragon Capital Томаша Фіали продала складський комплекс Amtel у Київській області.

Покупцем активу стала компанія "Гістіон" із Херсону, угоду закрили у березні 2024 року, пише українська редакція Forbes.

Засновники "Гістіона" – підприємці Олег Лебеденко та Геннадій Гірін, їм належить торгова марка фабрики дверей "Новий Стиль" – New Style Door Factory.

Гірін – керівник мережі "33 м2", яка об’єднує 25 будівельних супермаркетів. Також йому належить торговельна марка компанії і частка в ТРЦ "Суворівський" у Херсоні. Лебеденку належить торгова марка будівельних матеріалів Betonera.

Суму угоди в Dragon Capital не називають. За оцінками експертів, вартість продажу Amtel могла становити від $350 до $400 за кв. м, без урахування податків і додаткових витрат на угоду. Виходячи з цих оцінок, загальна вартість логістичного комплексу могла скласти $35-40 млн.

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Як повідомлялося, Dragon Capital придбала офісно-логістичний комплекс "Амтел" (село Білогородка, Київська область) площею 100 208 кв.м у міжнародної девелоперської компанії Amtel Properties у травні 2021 року.

Перед повномасштабною війною група Dragon Capital володіла комерційною нерухомістю загальною площею 778 000 кв. м. Зараз їй належить близько 531 000 кв. м, за період війни компанія втратила три об’єкти і ще три продала.

Окрім продажу Amtel, у 2022–2023 роках група знайшла нових власників для двох офісних центрів у Києві.

БЦ на вул. Діловій у Києві придбало Товариство Червоного Хреста України. БЦ "Пори року" у 2023 році купила компанія Soft Construct Limited. Її бенефіціари – громадяни Вірменії Віген та Ваге Бадалян. Вони – співвласники глобального розробника ПО для гемблінга BetConstruct.