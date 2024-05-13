В Україні можуть повністю заборонити рекламу азартних ігор

В Україні можуть повністю заборонити рекламу грального бізнесу.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками засідання робочої групи із законопроєкту №9256-д

"Реклама буде заборонена. Повністю, крім реклами безпосередньо в гральних закладах. Спонсорство – також. Ще є невеликий лаг для дискусії про спонсорство спорту, але поки що скоріше ні, ніж так", – зазначив Гетманцев.

За його словами, введення обмежень для гравців підтримані майже повністю (щодо часу гри, суми витрачених коштів, одного аккаунту), гри військовослужбовців.

"Підтримані заборони та обмеження для операторів, запропоновані НБУ та додаткові підстави анулювання ліцензій (податковий борг, застосування способу розрахунків іншого ніж готівковий або безготівковий)", – пояснив Гетманцев.

Окрім того, істотно розширений механізм блокування нелегальних гральних сайтів.

Усі вищезазначені обмеження розповсюджені також і на лотереї.

Гральний бізнес в Україні

Як повідомлялося, компанії, які легально займаються організацією грального бізнесу, у 2023 році отримали 53 млрд грн доходу від своєї діяльності та 6,9 млрд грн чистого прибутку.

Йдеться про компанії, що мають ліцензії на діяльність фізичних та онлайн-казино, букмекерського бізнесу та організацію ігор в покер на гроші (без урахування окремих ліцензій на зали гральних автоматів).

Раніше ЗМІ нагадали про оцінку Національного банку, зроблену в лютому 2023 року, згідно з якою українці витрачали в онлайн-казино, на ставках та у фізичних ігрових закладах 12-15 млрд грн на місяць, тобто 144-180 млрд грн на рік. Це втричі більше, ніж виторг легальних компаній грального бізнесу.

Глова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані НБУ повідомляв, що безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор у 2023 році зросли до 83 млрд грн.

Станом на квітень 2024 року в Україні заблоковано понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор, також розслідують понад 450 кримінальних правопорушень за фактами їхньої нелегальної організації.

Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Спускають бойові та несуть дрони у ломбарди. Чому Україну накрила епідемія лудоманії".