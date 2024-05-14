Із початку року припинили діяльність понад 30 тисяч ФОПів. Які бізнеси закриваються найчастіше

За перші чотири місяці 2024 року припинили свою діяльність 30 904 фізособи-підприємці. Найчастіше бізнеси закриваються у Києві, Харківській та Дніпропетровській області.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що найбільше припиняють роботу ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі – 10 773 (34,9%). Також до трійки лідерів потрапили сфери комп’ютерного програмування та оптової торгівлі – 10,1% та 6,2% відповідно.

Найчастіше бізнеси закриваються у Києві – понад 3,8 тисяч або ж 12,4%. Далі йдуть Харківщина – майже 2,4 тисячі бізнесів (7,7%), та Дніпропетровщина – також майже 2,4 тисячі ФОПів або 7,7%.

До антирейтингу також потрапили Одещина та Львівщина – 7,7% та 6,8% відповідно.

Понад 23% новостворених бізнесів торік, припинили свою діяльність у 2024 році – це 7,3 тисячі ФОПів.

Як повідомлялося, за перший квартал 2024 року українці відкрили рекордні 74 050 нових фізосіб-підприємців, що на 33,6% більше, аніж торік.