Із початку року припинили діяльність понад 30 тисяч ФОПів. Які бізнеси закриваються найчастіше
За перші чотири місяці 2024 року припинили свою діяльність 30 904 фізособи-підприємці. Найчастіше бізнеси закриваються у Києві, Харківській та Дніпропетровській області.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Зазначається, що найбільше припиняють роботу ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі – 10 773 (34,9%). Також до трійки лідерів потрапили сфери комп’ютерного програмування та оптової торгівлі – 10,1% та 6,2% відповідно.
Найчастіше бізнеси закриваються у Києві – понад 3,8 тисяч або ж 12,4%. Далі йдуть Харківщина – майже 2,4 тисячі бізнесів (7,7%), та Дніпропетровщина – також майже 2,4 тисячі ФОПів або 7,7%.
До антирейтингу також потрапили Одещина та Львівщина – 7,7% та 6,8% відповідно.
Понад 23% новостворених бізнесів торік, припинили свою діяльність у 2024 році – це 7,3 тисячі ФОПів.
Як повідомлялося, за перший квартал 2024 року українці відкрили рекордні 74 050 нових фізосіб-підприємців, що на 33,6% більше, аніж торік.
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Щє б була б цікавіше статистика скільки фопів сплячих стало з середини 23го по сьогодні.