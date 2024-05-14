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Із початку року припинили діяльність понад 30 тисяч ФОПів. Які бізнеси закриваються найчастіше

Із початку року припинили діяльність понад 30 тисяч ФОПів. Які бізнеси закриваються найчастіше

За перші чотири місяці 2024 року припинили свою діяльність 30 904 фізособи-підприємці. Найчастіше бізнеси закриваються у Києві, Харківській та Дніпропетровській області.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що найбільше припиняють роботу ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі – 10 773 (34,9%). Також до трійки лідерів потрапили сфери комп’ютерного програмування та оптової торгівлі – 10,1% та 6,2% відповідно.

Бізнеси, які закриваються найчастіше

Найчастіше бізнеси закриваються у Києві – понад 3,8 тисяч або ж 12,4%. Далі йдуть Харківщина – майже 2,4 тисячі бізнесів (7,7%), та Дніпропетровщина – також майже 2,4 тисячі ФОПів або 7,7%.

До антирейтингу також потрапили Одещина та Львівщина – 7,7% та 6,8% відповідно.

Понад 23% новостворених бізнесів торік, припинили свою діяльність у 2024 році – це 7,3 тисячі ФОПів.

Як повідомлялося, за перший квартал 2024 року українці відкрили рекордні 74 050 нових фізосіб-підприємців, що на 33,6% більше, аніж торік.

Автор: 

бізнес (1167) ФОП (126)


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та що ж ви так з влади знущаєтесь, вини так рапортували в кінці року як все добре та скільки повідкривалося фопів
Щє б була б цікавіше статистика скільки фопів сплячих стало з середини 23го по сьогодні.
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14.05.2024 10:15 Відповісти
скорішь за все не закриваються , а ідуть у тінь.
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14.05.2024 13:26 Відповісти
Ну, не знаю... Он друзія "гаранта" електрикою торгують і закриватися не збираються. Може ви не тим торгкєте. Я теж збираюся відкрити якійсь ФОП і торгувати якоюсь там нафтою, газом і танками з вєтральотами. Правда є одне маленьке "але" - я нє таварісч "гаранта". А так все інше є - тіліфон і підпільний охвіс ! Як думаєте , праканаіт ?!
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14.05.2024 14:03 Відповісти
3-тя ФОП. Продовжуйте далі, зелені ідіоти. І цілоі галузі не стане
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14.05.2024 16:11 Відповісти

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