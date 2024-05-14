Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про заборону імпорту російського урану.

Про це повідомляє "Голос Америки".



Відповідний закон має набути чинності через 90 днів після його підписання. Водночас він передбачає винятки до 2028 року для підприємств, які будуть змушені зупинити ядерні реактори після припинення російських постачань.



Радник з національної безпеки США Джейк Салліван наголошує, що "президент Байден підписав історичний закон, який зміцнить енергетичну та економічну безпеку США та усуне залежність від Росії в галузі цивільної ядерної енергетики".



На думку Білого дому, "новий закон відновлює лідерство Америки в ядерному секторі. Він допоможе гарантувати безпеку енергетичного сектору США для майбутніх поколінь".



Відомо, що американські компанії платили Росії приблизно $1 млрд на рік за збагачений уран – основне паливо для комерційних атомних реакторів. "Росатом" постачав приблизно 20% збагаченого урану, які використовуються на 93 атомних реакторах у США.



Ці поставвки тривали навіть після того, як у 2023 році з'явилися документальні підтвердження, що "Росатом" працював над постачанням російському збройовому бізнесу компонентів, технологій та сировини для ракетного палива, яке використовується для війни в Україні.

Як повідомлялося, на початку травня Сенат США проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з РФ.