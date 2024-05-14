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"Укрзалізниця" відновила понад 7 тисяч вантажних вагонів

вагон

Упродовж січня-квітня 2024 року "Укрзалізниця" на власних потужностях відремонтувала 7 088 вантажних вагонів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, капітальним ремонтом полагоджено 2002 вагони, деповським ремонтом – 5086.

Зазначається, що "Укрзалізниця" ремонтувала піввагони, спеціальний рухомий склад, цементовози та цистерни.

Крім своїх вагонів, компанія також відновлює вагони приватних власників. Так, з початку року відремонтовано 2,9 тис. вантажних вагонів власності АТ "Укрзалізниця" та майже 3,4 тис. вагонів приватних власників.

Загалом у 2024 році "Укрзалізниця" планує відремонтувати 19 тис. вантажних вагонів.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" найближчим часом планує запустити модернізований електропоїзд зі Львова до Рівного.

Автор: 

Укрзалізниця (4762) вагони (659)


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