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Новини
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"Укргазвидобування" запустило дві нові потужні газові свердловини на найглибшому родовищі

Державне "Укргазвидобування" (входить до Групи "Нафтогаз") запустило дві високопродуктивні свердловини.

Разом вони дозволяють додатково видобувати 390 тисяч кубометрів газу на добу, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Свердловини розташовані на одному із найглибших родовищ на сході України, на одному пласті та майже одночасно, тому на технічному сленгу їх називають "близнючками". Вони також мають майже однакову глибину – 6 200 м та 6 225 м.

"Завдяки використанню сучасних бурових верстатів, майстерності фахівців "Укрбургазу" та скороченню аварійності під час виконання робіт свердловини вдалось пробурити вдвічі швидше – за 8 місяців замість 2-3-х років", – зазначається у повідомленні.

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Загалом з початку року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію вже сім нових високодебітних свердловин з урахуванням свердловин-близнючок.

Як повідомлялося, "Укргазвидобування" у першому кварталі цього року збільшило видобуток газу на 12% – до 3,5 млрд кубометрів.

Автор: 

газ (7924) видобуток (1752) Нафтогаз (3310) родовище (158) Укргазвидобування (931)


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потужні газові свердловини

Ну а які ж ще можуть бути!
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14.05.2024 14:18 Відповісти
Чому GPS координат не вказали, новини так собі ...
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14.05.2024 14:21 Відповісти
Потужні як відео Зеленського?
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14.05.2024 14:35 Відповісти
Стєсняюсь спрасіть, а можна їх орендувати за недорого, як вже дехто робив ? Єслі чьо, то я перший. Абіцяю ділитися з ким нада !!!
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14.05.2024 14:46 Відповісти
Ну як правда, то це супер. Погано що тільки на сході. І вже зараз треба розробляти проекти і дозволи на індивідуальне опалення квартир у багатоквартирних будинках, бо тепла цієї зими не буде (багато ТЕЦ знищені), а наша влада, як завжди, "протверезіє" ближче до зими і буде закупляти з будуна, ну може не барабани, а... повербанки...
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14.05.2024 14:49 Відповісти
От для чого про це патякати?
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14.05.2024 15:03 Відповісти
Ждем повышения цены на газ...
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14.05.2024 15:36 Відповісти

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