"Укргазвидобування" запустило дві нові потужні газові свердловини на найглибшому родовищі

Державне "Укргазвидобування" (входить до Групи "Нафтогаз") запустило дві високопродуктивні свердловини.

Разом вони дозволяють додатково видобувати 390 тисяч кубометрів газу на добу, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Свердловини розташовані на одному із найглибших родовищ на сході України, на одному пласті та майже одночасно, тому на технічному сленгу їх називають "близнючками". Вони також мають майже однакову глибину – 6 200 м та 6 225 м.

"Завдяки використанню сучасних бурових верстатів, майстерності фахівців "Укрбургазу" та скороченню аварійності під час виконання робіт свердловини вдалось пробурити вдвічі швидше – за 8 місяців замість 2-3-х років", – зазначається у повідомленні.

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Загалом з початку року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію вже сім нових високодебітних свердловин з урахуванням свердловин-близнючок.

Як повідомлялося, "Укргазвидобування" у першому кварталі цього року збільшило видобуток газу на 12% – до 3,5 млрд кубометрів.