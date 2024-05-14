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Більшість українців із розумінням ставиться до необхідності підвищення тарифів на світло, – опитування

электроэнергия,тариф

Більшість українців із розумінням ставиться до підвищення тарифів на електроенергію для забезпечення ремонту зруйнованих об’єктів інфраструктури.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 травня, передає Інтерфакс-Україна.

"45% опитаних вважають, що для забезпечення ремонтної кампанії можуть бути підвищені тарифи на електроенергію з урахуванням матеріального статку та обсягів споживання домогосподарства, ще 10 % – що тариф варто підвищити всім споживачам", – кажуть аналітики.

Більшість респондентів (67%) погоджується з тим, що в разі підвищення тарифів незахищені верстви населення мають отримати допомогу від держави. Майже чверть (26%) із цим не згодна.

При цьому 70% опитаних вважають, що торішнє підвищення тарифу дало змогу відновити на належному рівні пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

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На запитання про те, чи було відновлено потужності протягом минулого року, 59% відповіли, що інфраструктуру було відновлено на достатньому рівні, 11% – що відновлено повністю, 15% – що відновлено на недостатньому рівні, 2% – що не було відновлено взагалі.

Для 54% опитаних ситуація з безперервним електропостачанням є скоріше хорошою, а відключення не відбуваються. 41% опитаних зазначив, що відключення трапляються зрідка. Про погану ситуацію заявили 4% опитаних.

Дві третини респонлентів зазначили, що стабільне забезпечення електроенергією важливе для них, проте є можливість терпіти короткочасні перебої. Ще 27% зазначили, що стабільне енергозабезпечення надзвичайно важливе для них. Лише 7% відповіли, що стабільне енергозабезпечення не важливе і вони готові терпіти тривалі перебої.

Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.

Автор: 

тарифи (1302) електроенергія (4235) Новини компаній (3348) Підвищення тарифів (237)


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Топ коментарі
+39
От не правда. Всі кажуть що якесь криворожське чмо краде наші гроші.
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14.05.2024 16:26
+35
Це де проводили опитування, в Ахметова на фірмі?
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14.05.2024 16:27
+20
А при проведенні соцопитування, намагались опитати когось, окрім Ахметова?
От просто не вірю в масову сумлінність людей, що раптом підтримують підвищення тарифів.
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14.05.2024 16:28
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От не правда. Всі кажуть що якесь криворожське чмо краде наші гроші.
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14.05.2024 16:26 Відповісти
А пусть зебилы покажут хоть одного довольного повышением. Там им вдогонку такие трехэтажные матюки летят отзе-электората, шо у меня, не голосовавшего за клоуна, уши в трубочку сворачиваются.
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14.05.2024 16:31 Відповісти
ня якесь , а конкретне зе-н*ркоманське чмо !!!
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14.05.2024 16:41 Відповісти
Пусть возьмут из карманов те десятки миллиардов, потраченных типа на "100% трехуровневую защиту" и компенсируют затраты. Пусть потрусят Мустафу.
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14.05.2024 16:43 Відповісти
спасибо ЗЄлє за наше свєтлое и теплое будущее !

побачив, курва, мір в глазах прутіна

.
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14.05.2024 17:23 Відповісти
Неправда це дуже толерантно звучить. Є таке кацапське слово "*******"
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14.05.2024 17:52 Відповісти
"Завтра вас будуть вішать " 45% сказали що мотузки принесуть з собою щоб зелені вори не обідніли
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14.05.2024 19:21 Відповісти
а вы возьмите и отрежте у себя провода. нет эл. энергии нет и оплат)))) а шо можно у вас нищенок украсть?
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14.05.2024 20:19 Відповісти
Вони що *******,оті опитувачі,позитивно ставляться ЗЕлідор,Єлдак,Шмиргаль,Марчелко ну і мабуть Безмозга з Агрохамєлєй.Мразота !!!
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14.05.2024 20:23 Відповісти
Це де проводили опитування, в Ахметова на фірмі?
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14.05.2024 16:27 Відповісти
Ахметка добудовує віллу під Києвом, йому ніколи
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14.05.2024 16:33 Відповісти
Пвд Києвом? Втішайтесь, що не в Каннах. Значить майбутнє з Україною пов'язує, мабуть знає щось...
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14.05.2024 16:43 Відповісти
В Каннах не дають красти....
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14.05.2024 17:17 Відповісти
Так (уйло йому свій корєш, домовляться
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14.05.2024 17:59 Відповісти
Це таємне опитування у кімнаті коли дівідєнти за енергоринок розподіляли.
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14.05.2024 16:42 Відповісти
Среди работников лондонского пентхауза.
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14.05.2024 16:46 Відповісти
Ні це у охвісі ЛІДОРА !
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14.05.2024 20:33 Відповісти
А при проведенні соцопитування, намагались опитати когось, окрім Ахметова?
От просто не вірю в масову сумлінність людей, що раптом підтримують підвищення тарифів.
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14.05.2024 16:28 Відповісти
Це зайве, опитувати отару баранів.
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14.05.2024 16:42 Відповісти
Ахахааа, де опитування проводили? В жОПі?
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14.05.2024 16:28 Відповісти
У ДТЕК.
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14.05.2024 16:43 Відповісти
Як при совку "по многочисленным просьбам трудящихся".
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14.05.2024 16:29 Відповісти
Чому ЯК? Вовчик типовий совкодрочер. Тому ваше ЯК зайве. Держава дуже стрімко скочується у совок.
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14.05.2024 16:44 Відповісти
Опитування проведене ОПою прямо серед членів ОПи.
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14.05.2024 16:34 Відповісти
Не тільки серед членів, а ще й серед членкінь...
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14.05.2024 16:35 Відповісти
Це найкращий жарт від кварталу...
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14.05.2024 16:34 Відповісти
Найкращі жарти попереду Це лише розігрів, навіть не початок
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14.05.2024 20:14 Відповісти
справді так: українці розуміють і необхідність підвищувати тарифи, і потребу донатити, і обов'язок захищати свою землю... а от влада знає тільки брехати й красти. тут явний дисонанс двох гравців
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14.05.2024 16:35 Відповісти
Зрозуміло, що підвищення відбувається виключно "па мнаґачіслєним просьбам трудящіхся" та "для удопства насєлєнія".

Насправді це результати опитування побутових споживачів, у яких поки що є газ.
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14.05.2024 16:36 Відповісти
На шо намякиваем, если пройдет повышение тарифов за спожиту эл.энергию, зебилы за газ возьмутся?
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14.05.2024 16:40 Відповісти
За підвищенням тарифів на е.е. завжди слідує підвищенню цін "на фсьо". А "за газ" (за розподільчі станції) вже взялися рашисти.
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14.05.2024 16:54 Відповісти
А слабо сделать вброс сланцевым?
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14.05.2024 16:57 Відповісти
1. Де його (сланцевий) взяти?
2. Чим його "вкидати", ***********?
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14.05.2024 17:06 Відповісти
В США -валом.
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14.05.2024 18:12 Відповісти
Ну да, https://youtu.be/nxYwlARAxwQ свинцовыми...
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14.05.2024 18:18 Відповісти
There's a lady who's sure all that glitters is gold...
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14.05.2024 18:47 Відповісти
Way down inside... she need... love.
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14.05.2024 19:22 Відповісти
Це як зрозуміти!При "клятих баригах" страждали від зубожіння,таріфи "на хліб не намажеш",порошенко з друзями-алігархами все розікрав і душить "простий нарід" тарифами.А зараз при "нарідному презіденті" ве добре,повишай ще,нам "пох".
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14.05.2024 16:37 Відповісти
А зараз "простий народ" регоче (рже, сурж.), аж животи репаються та кишки випадають.
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14.05.2024 17:08 Відповісти
Самое главное, зебилы нарушат закон об неповышении цен за спожиту эл. энергию до конца войны, если поднимут тарифы. Походу, перед уходом, выгребают по полной.
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14.05.2024 16:38 Відповісти
Віримо. Так ми повірили. https://censor.net/ua/news/3489256/rejyser_slugy_narodu_otrymuye_groshi_z_derjbyudjetu_yak_biznesmen
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14.05.2024 16:40 Відповісти
Яка гарна маніпуляція.
Я теж проводив опитування. 8-9 травня.
Ось результати.

"45% опитаних вважають, що для забезпечення ремонтної кампанії тарифи на електроенергію НЕ можуть бути підвищені з урахуванням матеріального статку та обсягів споживання домогосподарства, ще 10 % - що тариф НЕ варто підвищити до тіх пір поки власники генеруючих компаній не продадуть своє майно та не вкладуть грищі у відбудову генеруючих потужностей", - кажуть аналітики.

Більшість респондентів (67%) погоджується з тим, що в разі підвищення тарифів незахищені верстви населення мають взяти у руки вила та сокири. Майже чверть (26%) із цим не згодна.

При цьому 70% опитаних вважають, що торішнє підвищення тарифу було злочином проти населення а дало змогу відновити на належному рівні пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури те шо шмигаль виділив мільярди з бюджету.

На запитання про те, чи було відновлено потужності за бюджетні кошти протягом минулого року, чи за кошти власників генеруючих потужностей, 89% відповіли, що інфраструктуру було відновлено за бюджетні кошти, 1% - що відновлено за кошти власників, 10% - взагалі ржало з фрази "за кошти власників".

Для 54% опитаних ситуація з безперервним електропостачанням є скоріше хорошою, а відключення не відбуваються. 41% опитаних зазначив, що відключення трапляються зрідка. Про погану ситуацію заявили 4% опитаних.

Дві третини респонлентів зазначили, що стабільне забезпечення електроенергією важливе для них, проте є можливість терпіти короткочасні перебої. Ще 27% зазначили, що стабільне енергозабезпечення надзвичайно важливе для них. Лише 7% відповіли, що стабільне енергозабезпечення не важливе і вони готові терпіти тривалі перебої.

Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.
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14.05.2024 16:41 Відповісти
Може пан Ахмєтов хоч одну електростанцію збудував? Чого за все повинен розраховуватись простий народ с середньою зарплатнею в 15000гр.? Може об'єкти не застраховані? Тоді питання - чому?
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14.05.2024 16:42 Відповісти
Ні, будувалось при УРСР, на народні гроші. Він просто привласнив, за копійчини.
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14.05.2024 16:46 Відповісти
От власник нехай і відбудовує за власний рахунок.
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14.05.2024 17:01 Відповісти
то вам не потрібна електрика ?
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14.05.2024 17:25 Відповісти
А ви вважаєте, що збільшення тарифу щось змінить?
Одразу відповім - нічого окрім особистого рахунку власника.
На що підуть додаткові кошти, - на відновлення зруйнованих ТЕЦ?
Навіть якщо відкинути повторні прильоти (а хто завадить кацапам це зробити?),
на це підуть роки. А електрики як не було, так і не буде.
То куди підуть ці гроші?
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14.05.2024 17:32 Відповісти
Та и вообще, это сами граждане вышли с такой инициативой. Ещё просили на газ и воду поднять.
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14.05.2024 16:42 Відповісти
Мало хто знає, але під час 2-світової війни і нетривалий період по її закінчення військовим за ордени та три срібні медалі (За відвагу, За бойові заслуги та Ушакова) щомісяця платили певні суми. Виплати були скасовані в році 47-му чи 48-му "на прохання самих ветеранів", бо ніби ці гроші потрібні для відбудови країни (така була урядова версія про ініціативу знизу). Так що практично все вже колись в історії було...
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14.05.2024 17:06 Відповісти
Чего?
С пониманием???

Больше половины энергетики принадлежит частному капиталу - Ахметки.
Пусть и восстанавливает за свои.
Сотни миллионов получал прибыли, а как ремонтировать - народ расплачивайся?
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14.05.2024 16:45 Відповісти
"Сотні мілліонов получєной прібилі" давно вкладені в інші прибуткові активи. Переважно за кордоном
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14.05.2024 17:11 Відповісти
Щось на заказуху схоже.
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14.05.2024 16:45 Відповісти
Народ, чого вас плющить з тими тарифами на світло? Скільки у радянському союзі коштувала кіловат/година? Нагадую, 4 копійки. Зараз масштаб цін у гривнях до карбованця сто до одного, тобто гривня (ну от поки що) дорівнює одній радянській копійці.
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14.05.2024 16:47 Відповісти
И шо дальше? Развивайте свою мысль вширь. А то своей неопределенной нежеттю, тока плинтус зашлифовали.
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14.05.2024 16:55 Відповісти
А що тут розвивати? Чоти гривні за кіловат, як пропонується, хоча можливо 3,50 - прийнятна ціна.
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14.05.2024 16:58 Відповісти
И шо, зебила в дупу зацьомкаты, за то шо тащит нас в совок? Мол , при советах денеХ валом, да .ер шо на них купишь. При зебилах то же самое: .ер шо купишь: товара много, да денег мало.
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14.05.2024 17:04 Відповісти
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14.05.2024 17:26 Відповісти
І по купівельному паритету, і по співвідношенню зарплат і пенсій, і по реальному валютному курсу (тому, який в часи СРСР був не офіційних 60 коп., а 2 руб., за які долар дійсно можна було купити, хоча й на чорному ринку), співвідношення гривні до радянського рубля є 20-30 : 1, а зовсім не 100 : 1, як пишете Ви. До того ж 4 коп. за 1 кВт, то був спекулятивний тариф для населення, а підприємства і організації платили 1,2 - 2 коп. за 1 кВт (в залежності від категорії). Радянська собівартість 1 кВт, виробленого на АЕС, взагалі була менше 1 копійки.
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14.05.2024 16:58 Відповісти
20-30? Та облиште. Це що, у мене пенсія як у зарплата першого секретаря обкому чи навіть секретаря цк кпрс? Тут як в анекдоті - "дякую за довіру". Один до ста і не менше. По продовольчий групі помітно вище, по промисловій - менше в першу чергу за рахунок китайського мотлоху.
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14.05.2024 17:15 Відповісти
У першого секретаря зарплата була 500 рублів (у секретаря ЦК десь до тисячі). У Вас пенсія 15 тис. грн.? Тоді Вам можна лише щиро позаздрити! Я застав ті часи в порівняно свідомому віці, і мав в оточенні людей зі статусом дещо вищим, ніж пересічний -- тому знаю про що пишу.
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14.05.2024 17:49 Відповісти
Мій батько (майор, РВСП) "получав" 350 руб., мати (бухгалтер в райвно) - 90. Старший брат батька, шахтар в Кривому Розі - до 600. Перший семестр в універі я не отримував стипендії - "нє паложено, даходи на члєна сємьі прєвишают..." Довелося здати сесію на відмінно. Підвищена стипендія становила 35 руб. 70-ті роки минулого сторіччя.
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14.05.2024 19:10 Відповісти
Українці з ще більшим розумінням ставилися би до підвищення тарифу задля ремонтних робіт, якщо б один власник найбільшого енергохолдингу країни не купував під час війни для своєї футбольної "іграшки" дорогих бразильців та не виплачував своїм гравцям зарплати, які явно не вкладаються в бюджет, зароблений безпосередньо самим клубом за рахунок телетрансляцій, продажу реклами, квитків та мерчів і призових від УЕФА. І непогано було б перед підвищенням тарифів прийняти закон про обов'язкову роботу галузей критичної інфраструктури (куди входить електроенергетика) до закінчення війни з нульовим прибутком. Такий підхід абсолютно не заважає відновлення, адже він виконується не з прибутку, а за кошти, які включаються до собівартості.
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14.05.2024 16:48 Відповісти
Нарід, типа, рыжему донатит?
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14.05.2024 16:52 Відповісти
через ЗЄльоного...
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14.05.2024 21:00 Відповісти
Хз. Мене ніхто не питав.
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14.05.2024 16:54 Відповісти
Більшість українців розуміє що як їх вже ніхто не питає і нагло вирішує за них.
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14.05.2024 16:56 Відповісти
То їм і підвищуй ,решті не треба.
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14.05.2024 16:58 Відповісти
Тепер зрозуміли, чиї це слуги?
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14.05.2024 17:04 Відповісти
підвищення відбудеться ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ ))
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14.05.2024 17:09 Відповісти
Интересно а по Конче-Заспе контролеры счетчики проверяют или их как и при Яныке даже и блиизко не подпускали?
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14.05.2024 17:11 Відповісти
а споживачі листів масово не надсилали з трудових колективів?
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14.05.2024 17:23 Відповісти
підвищення тарифів на світло чи на електроенергію ? Редактор ЦН ?
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14.05.2024 17:31 Відповісти
Знову брешуть за лохів рахують усіх , більшість Українців розуміють що таке риже яке притягнуло війну в 2014р на донбас
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14.05.2024 17:32 Відповісти
Знаем, помним. По просьбе трудящихся.
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14.05.2024 17:40 Відповісти
а "опитування" де було?
в Кастрюлях і на єдиному ХмарафЄні?
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14.05.2024 19:07 Відповісти
Коли я бачу якесь трешове опитування, то там вилазить "рейтинг", ці хлопці мені добре запамяталися коли малювали всенародну любов до Януковича у лютому 13-го
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14.05.2024 19:21 Відповісти
На кого вони зараз відпрацьовують хз, напевне "беруть з усіх сторон", зважаючи як товариші Зеленського несподівано перейшли з акторів у "енергетики" і "виробників дронів"
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14.05.2024 19:23 Відповісти
Яка більшість з розумінням ставиться до підвищення тарифів на світло? Всі за те, щоб їх повисити. Так і кричать: "Навіщо нам той дешевий "Ротердам +" давайте нам новий, кінця епохи бідності Вовки Боневтіка тариф. Првда кричать не сьогодні, а кричали ще в 2019 році, не розуміючи, що кликали оце все. Докликалися! Воно прийшло і це ще не кінець.
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14.05.2024 20:44 Відповісти
бу-га-ага, народ зовсім за непотріб мають
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14.05.2024 21:44 Відповісти

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