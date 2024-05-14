Більшість українців із розумінням ставиться до необхідності підвищення тарифів на світло, – опитування
Більшість українців із розумінням ставиться до підвищення тарифів на електроенергію для забезпечення ремонту зруйнованих об’єктів інфраструктури.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 травня, передає Інтерфакс-Україна.
"45% опитаних вважають, що для забезпечення ремонтної кампанії можуть бути підвищені тарифи на електроенергію з урахуванням матеріального статку та обсягів споживання домогосподарства, ще 10 % – що тариф варто підвищити всім споживачам", – кажуть аналітики.
Більшість респондентів (67%) погоджується з тим, що в разі підвищення тарифів незахищені верстви населення мають отримати допомогу від держави. Майже чверть (26%) із цим не згодна.
При цьому 70% опитаних вважають, що торішнє підвищення тарифу дало змогу відновити на належному рівні пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.
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На запитання про те, чи було відновлено потужності протягом минулого року, 59% відповіли, що інфраструктуру було відновлено на достатньому рівні, 11% – що відновлено повністю, 15% – що відновлено на недостатньому рівні, 2% – що не було відновлено взагалі.
Для 54% опитаних ситуація з безперервним електропостачанням є скоріше хорошою, а відключення не відбуваються. 41% опитаних зазначив, що відключення трапляються зрідка. Про погану ситуацію заявили 4% опитаних.
Дві третини респонлентів зазначили, що стабільне забезпечення електроенергією важливе для них, проте є можливість терпіти короткочасні перебої. Ще 27% зазначили, що стабільне енергозабезпечення надзвичайно важливе для них. Лише 7% відповіли, що стабільне енергозабезпечення не важливе і вони готові терпіти тривалі перебої.
Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.
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побачив, курва, мір в глазах прутіна
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От просто не вірю в масову сумлінність людей, що раптом підтримують підвищення тарифів.
Насправді це результати опитування побутових споживачів, у яких поки що є газ.
2. Чим його "вкидати", ***********?
Я теж проводив опитування. 8-9 травня.
Ось результати.
"45% опитаних вважають, що для забезпечення ремонтної кампанії тарифи на електроенергію НЕ можуть бути підвищені з урахуванням матеріального статку та обсягів споживання домогосподарства, ще 10 % - що тариф НЕ варто підвищити до тіх пір поки власники генеруючих компаній не продадуть своє майно та не вкладуть грищі у відбудову генеруючих потужностей", - кажуть аналітики.
Більшість респондентів (67%) погоджується з тим, що в разі підвищення тарифів незахищені верстви населення мають взяти у руки вила та сокири. Майже чверть (26%) із цим не згодна.
При цьому 70% опитаних вважають, що торішнє підвищення тарифу було злочином проти населення а дало змогу відновити на належному рівні пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури те шо шмигаль виділив мільярди з бюджету.
На запитання про те, чи було відновлено потужності за бюджетні кошти протягом минулого року, чи за кошти власників генеруючих потужностей, 89% відповіли, що інфраструктуру було відновлено за бюджетні кошти, 1% - що відновлено за кошти власників, 10% - взагалі ржало з фрази "за кошти власників".
Для 54% опитаних ситуація з безперервним електропостачанням є скоріше хорошою, а відключення не відбуваються. 41% опитаних зазначив, що відключення трапляються зрідка. Про погану ситуацію заявили 4% опитаних.
Дві третини респонлентів зазначили, що стабільне забезпечення електроенергією важливе для них, проте є можливість терпіти короткочасні перебої. Ще 27% зазначили, що стабільне енергозабезпечення надзвичайно важливе для них. Лише 7% відповіли, що стабільне енергозабезпечення не важливе і вони готові терпіти тривалі перебої.
Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.
Одразу відповім - нічого окрім особистого рахунку власника.
На що підуть додаткові кошти, - на відновлення зруйнованих ТЕЦ?
Навіть якщо відкинути повторні прильоти (а хто завадить кацапам це зробити?),
на це підуть роки. А електрики як не було, так і не буде.
То куди підуть ці гроші?
С пониманием???
Больше половины энергетики принадлежит частному капиталу - Ахметки.
Пусть и восстанавливает за свои.
Сотни миллионов получал прибыли, а как ремонтировать - народ расплачивайся?
в Кастрюлях і на єдиному ХмарафЄні?