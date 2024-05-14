Кабмін спростив встановлення невеликих газових електростанцій

Кабінет Міністрів спростив встановлення газопоршневих та газотурбінних електрогенеруючих установок та приєднання їх до мереж.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 14 травня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Сьогодні ухвалюємо постанову, що спрощує розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов’язаних із ними мереж. Знімаємо цілу низку бюрократичних процедур, аби процес рухався швидше", – повідомив голова уряду.

Шмигаль нагадав, що ситуація в енергетиці України внаслідок масованих російських обстрілів надзвичайно складна.

"Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів.Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації", – додав прем'єр.

Своєю чергою представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що уряд вніс відповідні зміни до постанов:

№1010 від 13 грудня 2017 року "Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та обʼєктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля";

№1320 від 7 грудня 2023 року "Деякі питання розміщення газопоршневих когенераційних установок на період воєнного стану".

Внесені зміни покликані спростити умови для будівництва та/або розміщення газопоршневих та газотурбінних установок, в тому числі когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів (потужністю від 1 МВт та більше), а також повʼязаних з ними мереж та обладнання під час воєнного стану.

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Як повідомялялося, раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила процедуру приєднання генеруючих установок (газотурбінних, газопоршневих, когенераційних тощо) до електричних мереж. Зокрема, Нацкомісія зобов’язала приєднувати генеруючі установки без сплати ставки за приєднання та спростила відповідну процедуру.