Продаж яхти Медведчука: Компанія з Нідерландів відмовилася організовувати аукціон

Аукціонний дім Troostwijk Auctions (Нідерланди) відмовився від підписання договору про організацію торгів арештованої яхти Віктора Медведчука RoyalRomance. Раніше цей дім переміг у конкурсі Національного агентства з розшуку та менеджменту активів на продаж цієї яхти.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

"30 квітня 2024 року Аукціонний дім Troostwijk Auctions (Нідерланди) своїм листом повідомили АРМА про відмову від продовження переговорів для підписання договору про організацію торгів. Зазначені причини ми не розголошуємо, оскільки вони є конфіденційними. Але вони точно повʼязані з супротивом Медведчука" – зазначила вона.

Водночас пропозиція щодо реалізації яхти передали аукціонний дім Boathouse Auctions (США), який посів друге місце у конкурсі.

Зазначається, що Нацагентство вже отримало офіційне підтвердження від їх представників про початок переговорів. Наразі сторони обговорюють всі правові питання та юридичні запобіжники для проведення аукціону.

Що відомо про продаж супер'яхти Медведчука

Як повідомлялося, наприкінці березня АРМА вперше оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном – яхти колаборанта Віктора Медведчука Royal Romance.

Голова АРМА Олена Дума зазначала, що строк арешту яхти спливає у травні, але АРМА вживає заходів, що вона не повернулася до колишнього власника. Вона також уточнила, що мінімальна суму продажу яхти становитиме не менше 130 млн євро – це страхова сума, у яку оцнили судно.

Водночас журналісти ТСН стверджували, що на яхті досі працює капітан та команда, яких фінансують структури Медведчука. Вони перешкоджали огляду судна, а частковий доступ до нього журналісти та представники АРМА отримали лише після втручання місцевих правоохоронців.Читайте також: Кабмін розблокував продаж арештованої яхти Медвечука вартістю 200 мільйонів євро

Нагадаємо, у березні 2022 року у Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance екснардепа і лідера забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Після передачі в управління АРМА її планували продати, але цього досі не відбулося.

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі, а її орієнтовна вартість, за інформацією з відкритих джерел, становить близько 8 млрд грн (на момент випуску).

Судно має габарити 29 метрів заввишки, складається з 6-ти поверхів та обладнане 2 ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено 4 палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.