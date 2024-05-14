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Новини
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У Росії заарештували активи колишнього виробника горілки "Хортиця"

горілка

Районний суд Курська (Росія) заарештував низку підприємств, які до розв’язаної Росією війни проти України виробляли популярні в країні українські горілчані бренди "Хортиця", "Мороша" та "Первак".

Це випливає із бази даних Федеральної служби судових приставів, передає The Moscow Times.

Зокрема, суд наклав арешт на Феодосійський завод коньяків і вин, "Кримський винний будинок" (в окупованому Росією українському Криму), лікеро-горілчані заводи "Русский север" у Вологді та "Родник и К" у підмосковних Митищах, а також на дистриб'юторів "Традиции успеха", "Стандарт качества" та "Новый уровень"

Як стягувач у справі виступає Генпрокуратура РФ, яка пов'язує ці підприємства з компанією Global Spirits Євгена Черняка, проти якого у Росії порушено кримінальну справу за допомогу для Збройних Сил України. 

Своєю чергою у пресслужбі Global Spirits запевнили, що холдинг з 2014 року не має жодних активів у РФ, а з 24 лютого 2022 року відкликав ліцензію на виробництво продукції під своїми брендами.

Читайте також: СБУ повідомила про підозру алкогольному магнату Черняку. ФОТО

Як повідомлялося, у квітні 2022 року російські активи, що виробляли продукцію під брендами Global Spirits, змінили власника. При цьому джерела на алкогольному ринку РФ вважали, що угода має формальний характер, а активи залишалися під контролем Черняка. Сам український бізнесмен заперечував, що має якісь підприємства в Росії.

До холдингу Global Spirits, яким володіє Євген Черняк, входять, зокрема, бренди горілки "Хортиця", "Мороша" та "Первак". У Росії їх до 2022 року випускали на заводах "Русский Север" та "Источник". До війни "Хортиця" й "Мороша" були найпопулярнішими горілчаними брендами в Росії.

У чому СБУ звинувачує Черняка

Наприкінці минулого року Служба безпеки України повідомила власнику одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенію Черняку про підозру у фінансуванні збройної агресії РФ. За даними слідства, незважаючи на повномасштабне вторгнення, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором.

За даними СБУ, підприємства Черняка, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, продовжували закуповувати в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.

Детальніше про справу читайте в матеріалі БізнесЦензор "Чи націоналізують активи виробника горілки "Хортиця" Черняка?"

Автор: 

арешт (850) горілка (96) росія (14183) Черняк (16) арешт майна (113)


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Топ коментарі
+2
То есть 10 лет войны Хортица работала на россии и всех все устраивало.
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14.05.2024 17:42
+1
Шо хортиця була популярніша чим бояришнік .?
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14.05.2024 17:27
+1
Кацапи!
Тєпєрь воткі нєту ваапще!
Нє только здєсь, но і там!
Нігде для вас воткі нєту!
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14.05.2024 17:30
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І шо, невдалося "даґаваріцца"?
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14.05.2024 17:17 Відповісти
До війни "Хортиця" й "Мороша" були найпопулярнішими горілчаними брендами в Росії.

під час війни серед кацапів ще більше популярним стало Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця»

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14.05.2024 17:18 Відповісти
рашка брєнна, "Хортиця" - вічна !
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14.05.2024 18:00 Відповісти
Шо хортиця була популярніша чим бояришнік .?
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14.05.2024 17:27 Відповісти
Кацапи!
Тєпєрь воткі нєту ваапще!
Нє только здєсь, но і там!
Нігде для вас воткі нєту!
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14.05.2024 17:30 Відповісти
То есть 10 лет войны Хортица работала на россии и всех все устраивало.
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14.05.2024 17:42 Відповісти
И не только Хортица, ФреккенБок в том числе ну и конечно 95-й квартал.
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15.05.2024 12:49 Відповісти
Сидів однією дупою на двух стільцях. Карма.
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14.05.2024 18:04 Відповісти
Просто росіяни ефективні - вони не вагаються діяти вороже у ставленні до ворогів
Швидке рішення - і заарештовані активи на сотні мільйонів доларів

Просто порівняйте коментарі під схожим проектом з нашого боку -
Там охлос зрадойобить та критикує власну владу за те, що вона тільки розглядає варіанти забрати активи у колаборантів та підсанкційних. "Ми ж не росія".

Тут же - навпроти - радіє що ворог арештував активи українського бізнесмена, який однозначно на боці України, і звинувачує його самого.

Я не знаю, чи можна змінити цей тренд в суспільстві. Це проблема психології суспільства.
Зневажати все своє. Звинувачувати та ненавидіти не ворога, а тих, кого безпечніше, тобто своїх. Мені здається, на психологічному рівні це форма боягузтва, підміна ворога, реакція "подружись" на небезпеку.
Не треба дивуватися, що росіяни легше ненавидитимуть не рашизм, а тих кого безпечніше - українців. Українці теж легше ненавидитумуть не рашизм, а тих кого безпечніше - себе, "владу", своїх

Не чіпляйтеся до слів, коротко це не напишеш, але ідея думаю зрозуміла
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14.05.2024 18:31 Відповісти
Коли вже активи 95-го кварталу на росії заарештують, а то якось за ZеZедента соромно.
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15.05.2024 12:50 Відповісти

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