У Росії заарештували активи колишнього виробника горілки "Хортиця"

Районний суд Курська (Росія) заарештував низку підприємств, які до розв’язаної Росією війни проти України виробляли популярні в країні українські горілчані бренди "Хортиця", "Мороша" та "Первак".

Це випливає із бази даних Федеральної служби судових приставів, передає The Moscow Times.

Зокрема, суд наклав арешт на Феодосійський завод коньяків і вин, "Кримський винний будинок" (в окупованому Росією українському Криму), лікеро-горілчані заводи "Русский север" у Вологді та "Родник и К" у підмосковних Митищах, а також на дистриб'юторів "Традиции успеха", "Стандарт качества" та "Новый уровень".

Як стягувач у справі виступає Генпрокуратура РФ, яка пов'язує ці підприємства з компанією Global Spirits Євгена Черняка, проти якого у Росії порушено кримінальну справу за допомогу для Збройних Сил України.

Своєю чергою у пресслужбі Global Spirits запевнили, що холдинг з 2014 року не має жодних активів у РФ, а з 24 лютого 2022 року відкликав ліцензію на виробництво продукції під своїми брендами.

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Як повідомлялося, у квітні 2022 року російські активи, що виробляли продукцію під брендами Global Spirits, змінили власника. При цьому джерела на алкогольному ринку РФ вважали, що угода має формальний характер, а активи залишалися під контролем Черняка. Сам український бізнесмен заперечував, що має якісь підприємства в Росії.

До холдингу Global Spirits, яким володіє Євген Черняк, входять, зокрема, бренди горілки "Хортиця", "Мороша" та "Первак". У Росії їх до 2022 року випускали на заводах "Русский Север" та "Источник". До війни "Хортиця" й "Мороша" були найпопулярнішими горілчаними брендами в Росії.

У чому СБУ звинувачує Черняка

Наприкінці минулого року Служба безпеки України повідомила власнику одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенію Черняку про підозру у фінансуванні збройної агресії РФ. За даними слідства, незважаючи на повномасштабне вторгнення, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором.

За даними СБУ, підприємства Черняка, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, продовжували закуповувати в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.

Детальніше про справу читайте в матеріалі БізнесЦензор "Чи націоналізують активи виробника горілки "Хортиця" Черняка?".