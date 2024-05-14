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Рятувальники ДСНС накупили німецьких пожежних драбин на 300 мільйонів, - ЗМІ

Пожежна автодрабина Magirus M42L-AS

Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС 2 травня за результатами тендеру замовило ТОВ "Променергообладнання" пожежні автодрабини на загальну суму 290,88 млн грн (з ПДВ).

Виробником автодрабин на шасі Iveco IG190EL2CA 4х2 вказана німецька компанія Magirus GmbH (Німеччина), повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця осені замовнику поставлять шість пожежних автодрабин Magirus M42L-AS максимальною висотою рятування 40,7 м із комбінованими рухами по 48,48 млн грн за одиницю ($1,22 млн за офіційним курсом на дату укладання угоди). Товар оплачуватимуть протягом місяця після його доставки до Києва.

У 2023 році "Променергообладнання" продавало рятувальникам такі пожежні автодрабини Magirus M42L-AS по 48,48 млн грн, або $1,33 млн.

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На цьому аукціоні єдиним конкурентом переможця було ТОВ з ІІ "Юромаш", яке пропонувало автодрабини Chengli Special Automobile на базі Dongfeng DFH 3310A3 4х2 (Китай) трохи дешевше – по 47,57 млн грн. Однак замовник відхилив його заявку через відсутність низки документів.

Зараз київським ТОВ "Променергообладнання" володіє киянин Андрій Заліський. За даними системи YouControl, до 2016 року засновником і директором фірми був киянин В’ячеслав Дінков, який нині володіє київськими ТОВ "Далгакиран Компресор Україна" навпіл із турецькою компанією Dalgakiran Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.

Із 2016 року "Променергообладнання" отримало державних замовлень на суму 1,34 млрд грн.

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тендер (2157) ДСНС (156) Prozorro (1743) закупівлі (2605)


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одне незромуміло яким боком ТОВ "Променергообладнання" до виробника дробин Magirus GmbH (Німеччина)...як прокладка яка краде...???
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14.05.2024 20:13 Відповісти
Так і є це прокладка, таку кількість можно було і у виробника купити, але тендер прописується під конкретного клієнта. Сам брав участь у таких тендерах, побачив , що і як і більше зась.
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14.05.2024 20:24 Відповісти
Також крали?
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14.05.2024 20:47 Відповісти
хто крав той не признається, не мели дурниць!
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14.05.2024 21:19 Відповісти
Імпортер, бачте, контракт у них exclusive...
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14.05.2024 21:21 Відповісти
А можно было купить 10000 дронов на фронт
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14.05.2024 20:47 Відповісти
Драбини теж дуже потрібні, ДСНС не ухилянти ніякі, на відміну від деяких інших струтур, які наприклад, там Тису "охороняють"..
друга справа, якщо вкрали на вартості чи кількості поставленого, але то вже до посадовців.
А драбини такі ж необхідні як і турнікети!
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14.05.2024 21:18 Відповісти
Не кєтайське гівно - і то добре.
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14.05.2024 21:02 Відповісти
Та то просто під час друку клавіатура на сумі контракту заклинила.
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14.05.2024 21:10 Відповісти

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