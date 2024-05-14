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Український сервіс Uklon пішов з Азербайджану

uklon,уклон

Український онлайн-сервіс Uklon пішов з Азербайджану, на ринок якого він вийшов у минулому році.

Компанія не розголошує, яку суму коштів інвестувала в Азербайджан, але "мова йде про мільйони доларів", розповів СEO Uklon Сергій Гришков, передає ЕП.

Тепер керівництво компанії вирішило сконцентруватися на інвестиціях та роботі в Узбекистані. Наразі це єдиний іноземний напрямок Uklon.

Чому Uklon пішов з Азербайджану?

Uklon вийшов на азербайджанський ринок у травні 2023 року за підтримки локального партнера онлайн-платформи Umico і вирішив працювати в Баку. В українській компанії стверджують, що у перші місяці роботи сервіс показував непогані результати.

Але з часом керівництво Uklon зрозуміло, що сервіс не зможе працювати в Баку через нестабільність ринку, повʼязану з можливими законодавчими змінами на ринку.

Відтак Uklon уже зупинив діяльність у Баку. Компанія остаточно вийде з країни після підписання угоди про продаж своєї частки партнерам з Pasha Holding (інвестиційний холдинг, до якого входить Umico).

У яких країнах працював Uklon?

У 2021 році український сервіс Uklon вийшов на молдовський ринок, однак припинив роботу на цьому ринку після початку повномасштабної війни в Україні.

Згодом Uklon намагався продати франшизу для країн Балтії, Польщі, Словаччини та Чехії, але не зміг залучити партнерів.

Як наслідок, з часом компанія вирішила спробувати самостійний запуск, як в Азербайджані та Узбекистані.

Автор: 

Азербайджан (202) таксі (261) Uklon (30)


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І що ж теперка ми усі маємо робити???
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14.05.2024 21:12 Відповісти
та посрати. а в чому франшиза полягає? наліпити дурнувати написи уклон? і щоб за це платили, ну це тупо.
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14.05.2024 22:41 Відповісти
А уклон правий, чи лівий ?
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15.05.2024 08:28 Відповісти

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