Український сервіс Uklon пішов з Азербайджану

Український онлайн-сервіс Uklon пішов з Азербайджану, на ринок якого він вийшов у минулому році.

Компанія не розголошує, яку суму коштів інвестувала в Азербайджан, але "мова йде про мільйони доларів", розповів СEO Uklon Сергій Гришков, передає ЕП.

Тепер керівництво компанії вирішило сконцентруватися на інвестиціях та роботі в Узбекистані. Наразі це єдиний іноземний напрямок Uklon.

Чому Uklon пішов з Азербайджану?

Uklon вийшов на азербайджанський ринок у травні 2023 року за підтримки локального партнера онлайн-платформи Umico і вирішив працювати в Баку. В українській компанії стверджують, що у перші місяці роботи сервіс показував непогані результати.

Але з часом керівництво Uklon зрозуміло, що сервіс не зможе працювати в Баку через нестабільність ринку, повʼязану з можливими законодавчими змінами на ринку.

Відтак Uklon уже зупинив діяльність у Баку. Компанія остаточно вийде з країни після підписання угоди про продаж своєї частки партнерам з Pasha Holding (інвестиційний холдинг, до якого входить Umico).

У яких країнах працював Uklon?

У 2021 році український сервіс Uklon вийшов на молдовський ринок, однак припинив роботу на цьому ринку після початку повномасштабної війни в Україні.

Згодом Uklon намагався продати франшизу для країн Балтії, Польщі, Словаччини та Чехії, але не зміг залучити партнерів.

Як наслідок, з часом компанія вирішила спробувати самостійний запуск, як в Азербайджані та Узбекистані.