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Новини
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Чехія запустить пілотний проєкт для повернення українців додому

чехія

Міністерство внутрішніх справ Чехії планує запустити пілотний проєкт, який сприятиме добровільному поверненню українців на батьківщину. Він триватиме з червня до листопада.

Про це повідомляє пресслужба чеського МВС.

У відомстві наголосили, що проєкт не пов’язаний з посиленням мобілізації в Україні.

Натомість, програма призначена для українців та іноземців, які мешкають у Чехію внаслідок повномасштабної війни в Україні, а також отримали тимчасовий або міжнародний захист. У пілотному проєкті можуть взяти участь 430 людей.

"Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, прагне повернутися додому за станом здоров'я або за сімейними обставинами. Ця допомога здебільшого полягатиме у придбанні квитків, а в деяких особливо серйозних випадках, наприклад, у наданні швидкої допомоги", – наголосив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

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В МВС уточнили, що 400 людей, які візьмуть участь у пілотній програмі, отримають автобусні квитки, решті нададуть індивідуальну допомогу для повернення.

Як повідомлялося, українські біженці, які внаслідок війни опинилися у Німеччині, Польщі або Чехії, вважають головними факторами для повернення на батьківщину безпеку та працюючу критичну інфраструктуру.

Автор: 

біженці (694) мігранти (432) допомога (1529) Чехія (348)


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Топ коментарі
+3
мадам ... у вас и есть именно то непреодолимое желания разребать жар чужими руками
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16.05.2024 13:06
+2
Відповідати мають лише вони

Бо через помилку 2019 сталася катастрофа 2022
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16.05.2024 13:21
+2
Вивчи термін ухилянт , не ганьбися і вправ собі свою рашиську щелепу

Захід нікого видавати не буде - крапка

Бо поїдуть у Турцію , а навіщо їм підривати власну економіку.
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16.05.2024 13:22
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Який сприятиме добровільному поверненню українців на батьківщину. Джерело: https://biz.censor.net/n3489735

Щось мені підказує , що ті хто робив помилку 2019 не повернуться добровільно
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16.05.2024 13:01 Відповісти
ви думаєте що виїжали тільки ті хто голосував за Зе ?
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16.05.2024 13:11 Відповісти
Вивчи термін ухилянт , не ганьбися і вправ собі свою рашиську щелепу

Захід нікого видавати не буде - крапка

Бо поїдуть у Турцію , а навіщо їм підривати власну економіку.
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16.05.2024 13:22 Відповісти
Відповідати мають лише вони

Бо через помилку 2019 сталася катастрофа 2022
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16.05.2024 13:21 Відповісти
молодий чоловік.. я голосував в цій країні з 91 року і скажу вам так-- МИ ПОМИЛЯЛИСЯ З ПРЕЗИДЕНТАМИ і ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ ВЕСЬ ЧАС --від першого і до останнього ... без виключень..тому що не думаєм а вірим всякій брехні шо нам вливають в вуха.. в результаті міліони українців в еміграції а в країні війна ... в добавку ще по між собою і серемось
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16.05.2024 14:04 Відповісти
Ні у нас був нормальний період 2014-2019 , але потім охлос вирішив поексперементувати і обрав проросійського клоуна. Що сталося далі всі ми знаємо
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16.05.2024 16:47 Відповісти
мадам ... у вас и есть именно то непреодолимое желания разребать жар чужими руками
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16.05.2024 13:06 Відповісти
Вы мне напоминаете теток -пенсионерок которые вечерами сидят на лавочке под окном моей квартиры и с благочестивыми лицами обсуждают молодых девчат живущих в нашем двре обзывая их проститутками и т далее.. А я то их всех этих теток знаю с молодости ( мне тоже кстати 64))... и на этих самих тетках негде пробы ставить ...

будьте толерантными... возможно кто то из этих мужчин которых вы клеймите скоро будет защищать вашу жизнь
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16.05.2024 14:10 Відповісти
Невже тема "ухилянт", запущена ОПою на поділ і відволікання суспільства від інших жахливих проблем, так гарно годує? З кожної праски. Бо ім"я вам вже легіон.
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16.05.2024 13:59 Відповісти
Никто не собирается добровольно воевать за идею, тем более погибать под командованием полных идиотов, тем более за вас. Украина оказалась в ситуации, где рыночные отношения проникают во многие сферы, включая военную. Это приводит к проблеме недостаточной мотивации для бойцов из-за низкой зарплаты, несоизмеримой с рисками, которые они принимают на себя. Увеличение расходов на оборону и защиту с вашей стороны Галина могло бы привлечь больше желающих служить Защита ухылянтов дорого стоит, как сказал один господин Т.
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16.05.2024 15:16 Відповісти

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