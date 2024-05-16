Чехія запустить пілотний проєкт для повернення українців додому
Міністерство внутрішніх справ Чехії планує запустити пілотний проєкт, який сприятиме добровільному поверненню українців на батьківщину. Він триватиме з червня до листопада.
Про це повідомляє пресслужба чеського МВС.
У відомстві наголосили, що проєкт не пов’язаний з посиленням мобілізації в Україні.
Натомість, програма призначена для українців та іноземців, які мешкають у Чехію внаслідок повномасштабної війни в Україні, а також отримали тимчасовий або міжнародний захист. У пілотному проєкті можуть взяти участь 430 людей.
"Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, прагне повернутися додому за станом здоров'я або за сімейними обставинами. Ця допомога здебільшого полягатиме у придбанні квитків, а в деяких особливо серйозних випадках, наприклад, у наданні швидкої допомоги", – наголосив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.
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В МВС уточнили, що 400 людей, які візьмуть участь у пілотній програмі, отримають автобусні квитки, решті нададуть індивідуальну допомогу для повернення.
Як повідомлялося, українські біженці, які внаслідок війни опинилися у Німеччині, Польщі або Чехії, вважають головними факторами для повернення на батьківщину безпеку та працюючу критичну інфраструктуру.
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Щось мені підказує , що ті хто робив помилку 2019 не повернуться добровільно
Захід нікого видавати не буде - крапка
Бо поїдуть у Турцію , а навіщо їм підривати власну економіку.
Бо через помилку 2019 сталася катастрофа 2022
будьте толерантными... возможно кто то из этих мужчин которых вы клеймите скоро будет защищать вашу жизнь