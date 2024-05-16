Чехія запустить пілотний проєкт для повернення українців додому

Міністерство внутрішніх справ Чехії планує запустити пілотний проєкт, який сприятиме добровільному поверненню українців на батьківщину. Він триватиме з червня до листопада.

Про це повідомляє пресслужба чеського МВС.

У відомстві наголосили, що проєкт не пов’язаний з посиленням мобілізації в Україні.

Натомість, програма призначена для українців та іноземців, які мешкають у Чехію внаслідок повномасштабної війни в Україні, а також отримали тимчасовий або міжнародний захист. У пілотному проєкті можуть взяти участь 430 людей.

"Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, прагне повернутися додому за станом здоров'я або за сімейними обставинами. Ця допомога здебільшого полягатиме у придбанні квитків, а в деяких особливо серйозних випадках, наприклад, у наданні швидкої допомоги", – наголосив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

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В МВС уточнили, що 400 людей, які візьмуть участь у пілотній програмі, отримають автобусні квитки, решті нададуть індивідуальну допомогу для повернення.

Як повідомлялося, українські біженці, які внаслідок війни опинилися у Німеччині, Польщі або Чехії, вважають головними факторами для повернення на батьківщину безпеку та працюючу критичну інфраструктуру.