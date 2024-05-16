Росіяни обстріляли державну шахту на Донеччині, поранено шестеро гірників
Зранку, 16 травня, окупанти обстріляли територію однієї з державних шахт у Донецькій області, внаслідок чого поранення отримали шестеро шахтарів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Сьогодні зранку ворог завдав удару по території одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині. Поранено 6 шахтарів", – йдеться у повідомленні.
Також обстрілом пошкоджено будівлю адміністративно-побутового комплексу підприємства.
У Міненерго наголосили, що всім пораненим надається медична допомога. Наслідки атаки уточнюються.
Як повідомлялося, окупанти на території Луганської області почали розбирати та вивозити обладнання шахт.
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