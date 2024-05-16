На Prozorro вперше продали біткоїн

Уперше в історії у системі "Prozorro. Продажі" продали 0,1 біткоїна.

Про це свідчать дані порталу.

"Через платформу Prozorro.Продажі виставлено на аукціон цифрову річ (Біткоін, BTC). Кількість: 0,1", – йдеться на сторінці відповідного лоту.

Стартова ціна становила 188 тис. грн. Переможною стала ставка у 300 тис. грн. У торгах взяли участь 13 учасників.

Криптовалюта в Україні

Раніше перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова заявляла, що Україна як кандидат в члени Євросоюзу має схвалити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів.

Міністерство цифрової трансформації із посиланням на міжнародне дослідження Chainalysis повідомляло, що за 2023 рік українці заробили на криптовалюті $850 млн.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Верховна Рада ухвалила закони про віртуальні активи. Так, парламент врегулював використання віртуальних активів та цифрового контенту шляхом віднесення їх до об’єктів цивільного права, на які поширюватимуться норми регулювання Цивільного кодексу.

Детальніше читайте в матеріалі: Як влада хоче оподатковувати операції з криптовалютами