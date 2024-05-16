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Новини
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На Prozorro вперше продали біткоїн

биткоин,биткойн

Уперше в історії у системі "Prozorro. Продажі" продали 0,1 біткоїна.

Про це свідчать дані порталу.

"Через платформу Prozorro.Продажі виставлено на аукціон цифрову річ (Біткоін, BTC). Кількість: 0,1", – йдеться на сторінці відповідного лоту.

Стартова ціна становила 188 тис. грн. Переможною стала ставка у 300 тис. грн. У торгах взяли участь 13 учасників.

Криптовалюта в Україні

Раніше перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова заявляла, що Україна як кандидат в члени Євросоюзу має схвалити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів.

Міністерство цифрової трансформації із посиланням на міжнародне дослідження Chainalysis повідомляло, що за 2023 рік українці заробили на криптовалюті $850 млн.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Верховна Рада ухвалила закони про віртуальні активи. Так, парламент врегулював використання віртуальних активів та цифрового контенту шляхом віднесення їх до об’єктів цивільного права, на які поширюватимуться норми регулювання Цивільного кодексу.

Детальніше читайте в матеріалі: Як влада хоче оподатковувати операції з криптовалютами

Автор: 

Prozorro (1743) біткоїн (288)


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Набуя?
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16.05.2024 15:21 Відповісти
а ви кажете...
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16.05.2024 15:25 Відповісти
У біткойна є ціна на даний момент часу. Нахіба його виставляти на аукціон?
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16.05.2024 15:27 Відповісти
з минулого року офіційно вивести біткойн в гривню досить проблематично
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16.05.2024 15:33 Відповісти
********** остаточно з тим біткойном!
"На́, синку, качечки - пограйся!" (с)
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16.05.2024 15:50 Відповісти
Продажі виставлено на аукціон цифрову річ (Біткоін, BTC). Кількість: 0,1", - йдеться на сторінці відповідного лоту.

Стартова ціна становила 188 тис. грн. Переможною стала ставка у 300 тис. грн.

От ця трахомудія мене і турбує - що це за валюта, яка продається як 0,1 від чогось ??
Мало того, виявляється біткоїнів можна, у принципі, намайнити тільки 200 млн. І потім зась !
І далі можна буде тільки ділити - 0,01 ... 0,001 ... Морок.
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16.05.2024 15:55 Відповісти
прозоро дискредитировала себя. там все свои играют, тупо прокладка
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16.05.2024 16:43 Відповісти
Купили на 20% дороже рынка. Явно коррупция.
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16.05.2024 16:59 Відповісти

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