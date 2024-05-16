Зеленський ветував закон про звільнення за приховані зв’язки з громадянами Росії

Президент Володимир Зеленський ветував закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань".

Документ повернули до Верховної Ради з пропозиціями голови держави 15 травня, повідомляється на сторінці відповідного законопроєкту №7731 на сайті парламенту.

Документом пропонувалося доповнити статтю 142 КЗпП доповнено положеннями, які дозволяли роботодавцям в рамках правил внутрішнього трудового розпорядку зобов'язувати працівників повідомляти про зв'язки з громадянами Росії або мешканцями тимчасово окупованих територій. Водночас пропонувалося дозволити роботодавцю звільняти працівників за порушення правил внутрішнього розпорядку.

На думку Зеленського, такий підхід не відповідає Конституції, бо використане у законі формулювання "зв’язки із фізичними особами" не має чіткого правового визначення.

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"Не враховано у законі й те, що працівник може не володіти інформацією про місце постійного проживання (перебування, реєстрації) "фізичних осіб, з якими він має зв'язки". Положеннями закону не визначено й повноважень роботодавця щодо отриманої від працівника інформації із зазначеного питання", – зазначає президент.

Він також наголосив, що виявленням фактів колабораційної та іншої діяльності, що загрожує національній безпеці України, вже займається система державних органів.

"3 огляду на зазначене відповідні питання у відображеній у законі редакції не можуть бути віднесені до компетенції роботодавця", – вважає президент.

Відтак ці норми голова держави пропонує виключити.