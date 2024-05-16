Влада Києва витратить 225 мільйонів на добудову багатоповерхівки поблизу "Лісової"

Комунальне підприємство "Спецжитлофонд" Київської міської ради 29 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ "Смарт Універсал Груп" роботи із завершення будівництва житла у Деснянському районі Києва за 225,55 млн грн.

За умовами угоди, до серпня 2025 року потрібно добудувати житловий будинок із вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема, пишуть Наші гроші із посилання на дані у системі Prozorro.

Це третій пусковий комплекс другої черги ЖК "Forest", а саме будівництво 25-поверхових секцій №3-4.

За оцінкою видання, ціни будматеріалів у кошторисі будівельних робіт значно не відрізняються від ринкових.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Наразі Держаудитслужба перевіряє тендер на підставі виявлених нею ознак порушень закону.

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Ірпінською фірмою "Смарт Універсал Груп" володіє місцева жителька Тетяна Грищенко, а керує Олена Гаркуша. За даними системи "YouControl", до 2022 року співзасновником також був Антон Мирончук із Ірпеня. Принаймні до 2012 року фірма знаходилась у Бучі, а володіли нею Андрій Дуляницький, Світлана Коваленко, Віталій Панащенко та Юрій Столярчук.

Грищенко є ФОПом з основним видом діяльності "Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів". Вона володіє ТОВ "І-Лан" сама і цілою низкою фірм разом із Антоном Мирончуком. Крім того, "Смарт Універсал Груп" має один номер телефону 044 3641307 з ТОВ "Інвестиційна компанія "Атіка" Антона Мирончука і Володимира Співака.

Мирончук у 2015 році безуспішно балотувався в Ірпінську міськраду від партії "Нові обличчя". Головою партії є екс-мер Ірпеня Володимир Карплюк.

Із 2023 року "Смарт Універсал Груп" отримала підрядів виключно на Київщині 525,43 млн грн.