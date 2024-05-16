Державне "Укрвугілля" продавало вугілля через "фірми-прокладки" під час війни: НАБУ провело обшуки

Детективи НАБУ підозрюють, що посадовці держпідприємства "Укрвугілля" та Міненергетики у 2022-2023 роках перепродавали вугілля для теплоелектростанцій через фірми-прокладки, що могло призвести до збитків держави.

У квітні НАБУ провело у цій справі обшук у колишнього директора "Укрвугілля" (у липні 2022 року - липні 2023 року) Михайла Волошина та заступника керівника ДП "Укрвугілля" Дениса Радіонова (раніше обіймав посаду директора з реалізації вугільної продукції), повідомляє "Слово і діло" із посиланням на матеріали судових справ та джерела в антикорупційних органах.

Зокрема, у Волошина на мобільному телефоні знайшли листування щодо стану заборгованості державних вугільних підприємств, а проєкт відповіді на претензію ДП "Укрвугілля" від 4 серпня 2023 року. Попереднім оглядом також встановлено ознаки видалення файлів, тому телефон вилучили. На нього наклали арешт і визнали речовим доказом.

У колишнього директора "Укрвугілля" з реалізації вугільної продукції, а нині заступника директора ДП Дениса Радіонова теж вилучили телефон, на якому знайшли листування щодо надання цінових пропозицій постачання вугільної продукції ДП "Укрвугілля" та купівлі-продажу вугільної продукції. Також у телефоні виявлено видалені фото (скріншоти) листування. Телефон вилучили і на нього наклали арешт.

Також слідчі дії провели в колишнього начальника відділу із реалізації вугілля "Укрвугілля" Олександра Павлова. Під час обшуків в нього знайшли планшет iPad і мобільний телефон, на яких знайшли листування щодо ДП "Укрвугілля", ВП "Вугіллязбут", ТОВ "ДК Захід Енерго", ТОВ "Коал Імпекс" та інших обставин справи.

Крім того, колишній заступник міністра енергетики, а нині радник міністра енергетики Максим Немчинов намагався скасувати арешт вилученого у нього майна. У нього обшук проводили слідчі Національної поліції ще в березні 2023 року, а після справу передали до НАБУ. Йшлося про готівкові кошти на суму $62,42 тис., 26,15 тис. євро та 138,6 тис. грн, мобільний телефон iPhone, планшет iPad, ноутбук MacBook та інші документи. Суддя відмовився знімати арешт з майна.

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За версією слідства, у 2022-2023 роках службовці ДП "Укрвугілля", Міненергетики, ТОВ "Інтербіс" та інших фірм могли привласнити державні кошти: вони продавали вугілля приватним компаніям за заниженою вартістю, а вже приватні фірми продавали це вугілля за вищою ціною теплоелектростанціям.

Також слідство досліджує факт імовірної розтрати службовцями ПАТ "Центренерго" у 2022 році чужого майна на суму понад 500 млн грн та факт імовірного зловживання службовцями ДП "Добропіллявугілля-видобуток", ДП "Укрвугілля" у період 2022 року та у першому кварталі 2023 року своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди.