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Українці вдвічі збільшили попит на американські вживані авто. П’ять найпопулярніших моделей

ford,форд

У квітні українці зареєстрували майже 3,7 тис. вживаних легкових авто із США. Це 19% від усіх вперше зареєстрованих у квітні авто з пробігом.

Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з квітнем 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився вдвічі.

Найбільшу частку з цієї кількості (47%) становили машини з бензиновими двигунами, електромобілі – 34%, гібридним та авто з ГБО належить по 7%, решту – охопили дизельні авто.

До п’яти найпопулярніших вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  • Tesla Model 3 – 408 одиниць;
  • Tesla Model Y – 313;
  • Ford Escape – 246;
  • Jeep Cherokee – 232;
  • Volkswagen Passat – 210.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становив 6 років.

Загалом у квітні українці придбали понад 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 30% більше, ніж у квітні минулого року, але на 6% менше, ніж у березні.

Автор: 

авто (4119) США (4862)


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