Українці вдвічі збільшили попит на американські вживані авто. П’ять найпопулярніших моделей
У квітні українці зареєстрували майже 3,7 тис. вживаних легкових авто із США. Це 19% від усіх вперше зареєстрованих у квітні авто з пробігом.
Про це повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з квітнем 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився вдвічі.
Найбільшу частку з цієї кількості (47%) становили машини з бензиновими двигунами, електромобілі – 34%, гібридним та авто з ГБО належить по 7%, решту – охопили дизельні авто.
До п’яти найпопулярніших вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model 3 – 408 одиниць;
- Tesla Model Y – 313;
- Ford Escape – 246;
- Jeep Cherokee – 232;
- Volkswagen Passat – 210.
Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становив 6 років.
Загалом у квітні українці придбали понад 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 30% більше, ніж у квітні минулого року, але на 6% менше, ніж у березні.
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