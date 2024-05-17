Українці вдвічі збільшили попит на американські вживані авто. П’ять найпопулярніших моделей

У квітні українці зареєстрували майже 3,7 тис. вживаних легкових авто із США. Це 19% від усіх вперше зареєстрованих у квітні авто з пробігом.

Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з квітнем 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився вдвічі.

Найбільшу частку з цієї кількості (47%) становили машини з бензиновими двигунами, електромобілі – 34%, гібридним та авто з ГБО належить по 7%, решту – охопили дизельні авто.

До п’яти найпопулярніших вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model 3 – 408 одиниць;

Tesla Model Y – 313;

Ford Escape – 246;

Jeep Cherokee – 232;

Volkswagen Passat – 210.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становив 6 років.

Загалом у квітні українці придбали понад 19,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 30% більше, ніж у квітні минулого року, але на 6% менше, ніж у березні.