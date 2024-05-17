У Мінцифри розповіли, як залишитися на зв’язку під час відключень електроенергії

Міністерство цифрової трансформації дало інструкцію, як не втратити мобільний зв’язок під час відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Насамперед, у відомстві радять завантажити Мапу Пунктів незламності у "Дії". Так, можна завжди знайти найближче місце, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету та зателефонувати близьким.

Крім того, Мінцифри закликають під’єднатися до інтернет-провайдерів, які використовують технології xPon. Це допоможе мати інтернет до 72 годин під час блекаутів. Чи підключив провайдер цю технологію, можна перевірити на інтерактивній мапі Мінцифри та ЛУН.

Якщо провайдер має xPon, то варто придбати павербанк та підключити його до роутера.

Як скористатися нацроумінгом

Перше: необхідно відключити автовибір мережі. На Android алгоритм виглядає так: налаштування – мобільна мережа (чи підключення) – оператор. Для iOS потрібно зайти у Параметри – стільникові дані – вибір мережі.

Друге: необхідно знайти та обрати доступну мережу.

Третє: якщо підключитися не вдалося, варто спробувати ще раз або обрати іншу мережу.

Четверте: потрібно перевірити можливість вихідного дзвінка та SMS.

Як напередоні повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.