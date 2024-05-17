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Суд арештував рахунки ще двох з переліку найбільших онлайн-казино в Україні

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Суд арештував рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ "Укр Гейм Технолоджі") і Vbet (ТОВ "Вбет Україна") в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань.

Відповідні рішення Печерський районний суд ухвалив 13 травня, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у судовому реєстрі.

Pin-Up і Vbet входять до першої п'ятірки найбільших компаній у сфері азартних ігор в Україні, посідаючи відповідно третє і п'яте місця за підсумками 2023 року.

Згідно із судовими документами, ДБР підозрює їх у причетності до відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти Росії.

"У межах кримінального провадження встановлено, що ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" та ТОВ "Вбет Україна"... здійснюють незаконну діяльність, пов'язану з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленням від сплати обов'язкових зборів і платежів до державного бюджету України в умовах війни та дефіциту їх надходжень в особливо великих розмірах з їх подальшим обготівкуванням через використання підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній, p2p-переказів шляхом використанням т. зв. "дропів", віртуальних активів)", – йдеться в рішеннях суду.

За даними ДБР, Pin-Up з 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють громадяни Росії.

Своєю чергою "Вбет Україна", у період з жовтня 2023 року до лютого 2024 року компанія перерахувала майже 438 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення та роялті компаніям Soft Construct Limited та Soft Construct Limited (Malta), які перебувають у партнерських відносинах з підсанкційними російськими букмекерськими конторами "Фонбет" та Betcity.

Загальна сума фінансових операцій, які пройшли за рахунками компаній з груп Pin-Up і Vbet за період з 31 грудня 2022 року до 10 квітня 2024 року, становить понад 714 млрд грн, зазначається у рішенні суду.

11 квітня гроші на банківських рахунках цих компаній визнали речовим доказом, а через місяць їх заарештували. За рахунками заборонені будь-які фінансові операції.

Загалом під арешт у справі потрапили рахунки таких компаній:

  • ТОВ "Укр Гейм Технолоджі"
  • ТОВ "Турбо.ЮА"
  • ТОВ "Вікторія-Софт"
  • ТОВ "Вбет Україна"
  • ТОВ "ТранітаДевелопмент"
  • ТОВ "Укр Гейм Консалтінг Груп"
  • ТОВ "Софт Констракт Україна"
  • ТОВ "Грандіс Проперті Лімітед"
  • ТОВ з іноземними інвестиціями "Королівська компанія розвитку"
  • ТОВ "Фаст Кредит"

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена в апеляційному суді.

Як повідомлялося, офіційні доходи найбільших десяти компаній у сфері грального бізнесу торік зросли до 54,92 млрд грн, що у 28 разів більше, ніж у 2022 році (1,94 млрд грн).

Лідером сфери грального бізнесу стала компанія "Спейсікс" (відома як Cosmolot), яка належить Сергію Потапову та британському бізнесмену Арнульфу Дамерау. Дохід компанії у 2023 році перевищив показники попереднього року у 51 раз, досягнувши 27,95 млрд грн. У лютому Бюро економічної безпеки арештувало рахунки компанії у справі про ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків. 

На другому місці топу розташувалась компанія "Фавбет" (бренд FAVBET), власником якої є Андрій Матюха. Дохід компанії торік збільшився у шалені 425 разів та склав 9,79 млрд грн. Це найбільший приріст серед усіх компаній грального бізнесу, які потрапили до Індексу.

"Укр Гейм Технолоджі" (бренд PIN-UP) Ігора Зотько, минулорічний лідер рейтингу, не зміг втримати першість навіть попри зростання доходу у 4 рази за рік. Із доходом 3,62 млрд грн компанія опустилася на третє місце.

На четвертому місці опинилося "Слотс Ю.Ей" (бренди Slotoking та 777) – 3,4 млрд грн, а на пятому – "Вбет" (бренд Vbet, 3,1 млрд грн).

Автор: 

казино (128) суд (3322) азартні ігри (181) арешт майна (113) ДБР (493)


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Топ коментарі
+7
Прибирають конкурентів Фавбет?))
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17.05.2024 15:43
+5
Прокурор програвся та "звернувся" до суду?
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17.05.2024 15:39
+5
Ці онлайн казино вже задовбали своїми дзвінками, то ви виграли, то давно не заходили на наш сайт. Запам'ятайте головне правило, щоб там щось виграти, потрібно багато програти.
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17.05.2024 15:44
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Може реклами на екрані трохи поменшає нарешті.
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17.05.2024 15:38 Відповісти
Прокурор програвся та "звернувся" до суду?
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17.05.2024 15:39 Відповісти
А ДЕ АРАХАМІЯ? Той, що написав зі своїм другом рашистом Баумом латвійського громадянства, смотрящего в Украхїні за гральним бізнесом Рашки закон у ВР, ще одо війни ?
Тепер ці бандити дякуючи Арахамії та ОПЗЖ та ГОЛОСУ зі Слугами платять гроші військовій промисловості Хйла.
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17.05.2024 17:29 Відповісти
Прибирають конкурентів Фавбет?))
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17.05.2024 15:43 Відповісти
Фавбет, як виявилось, поважна IT-компанія, критична важлива для економіки України, за рішенням мінцифри.
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17.05.2024 17:32 Відповісти
Ці онлайн казино вже задовбали своїми дзвінками, то ви виграли, то давно не заходили на наш сайт. Запам'ятайте головне правило, щоб там щось виграти, потрібно багато програти.
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17.05.2024 15:44 Відповісти
+38044 - це код Києва. Блокувати всі київські дзвінки???
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17.05.2024 16:47 Відповісти
я вже заїбався блокувати, і ще з "лайф" номерів хтось зайобує.
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17.05.2024 22:11 Відповісти
А як же прокацаплений фавбет? Всучили відкат і обдирають лохів...
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17.05.2024 15:53 Відповісти
Гральний бізнес має бути заборонено як такий який нічого не виробляє взагалі. Краще вже легалізуйте проституцю і куріння коноплі.
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17.05.2024 15:55 Відповісти
Гральний бізнес може акумулювати кошти. Як це робили за совєтів "спортлото" і будували стадіони. А що можуть акумулювати шльондри, окрім тріперу та **********? А дегенерація населення вже така, що трава взагалі зробить з населення овочі.
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17.05.2024 21:18 Відповісти
Так. Акумулює в кишені злочинців і робить з нормальних людей адреналінових наркоманів. А це не лікується і гравець виносить з дому все до останньої миски і ложки щоб зробити ставку. Це те ж саме ПТСР за механізмом дії (адреналін визнано ВООЗ найнебезпечнішим наркотиком бо його виробляє організм самого залежного). До речі "спортлото" теж було суто грабіжницьким проектом і практично виплачувало гравцям мізерний % від прибутку. А про аналог британської Національної лотереї в корумпованій країні годі навіть мріяти...
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17.05.2024 21:36 Відповісти
Можливо % виплати у спортлото був і грабіжницьким, але це був дієвий засіб популяризації спорту в країні. І падіння результатів виступів українських спортсменів на кожній наступній Олімпіаді свідчить про низький загальний рівень фізичного розвитку в країні. Де замість стадіонів, ростуть як гриби наливайки та шиночки.
Ніхто не заважає створити державне онлайн-казино та беттінг-контору з конкурентними коефіціентами та маржею. І програні гравцями гроші направляти на оборонні потреби та на розвиток спорту.
З 1993 року країна вимирає. І виною в цьому - не беттінг та онлайн-казино. А засилля реклами горілчаних виробів і створення образу українця, як вічно підпилого кнура, або кнура у пошуках випивки.
Легалізація проституції та канабісу - пришвидшить знищення українців, як нації, гідної тільки на низькооплачувану роботу за кордоном.
Сам граю і знаю багатьох, хто грає, але не знаю жодного, хто б програвся до нитки. А ось тих, кого до смерті згубила пиятика та наркота - повно. Причому не тільки фізично, але й морально.
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17.05.2024 21:53 Відповісти
Ви ціни на спортивний інвентар давно дивились? Спорт вбили ціни і бажання заробляти на спорті (допінг). А за совка я перестав бути футбольним фанатом коли мене долучили до підпільного тоталізатора (1978). Дуже швидко я зрозумів що всі футбольні матчі в СРСР договірні і на результат напряму впливає тоталізатор. Тому ми і програємо за кордоном - ну от ніззя з ними домовитись за бабки! ... Тепер дивлюсь тільки фінал Чемпіонату Світу раз в декілька років...
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17.05.2024 22:06 Відповісти
Підпільний тоталізатор - це дуже цікаво. Звичайно "Спортпрогноз", з необхідністю вгадати мінімум 11 результатів з 13 не міг замінити тоталізатора, якого тоді (легального) не було. А от щодо програшу за кордоном - можна поспорити. Срібло Євро-72, 88 з футболу. Не кажучі вже про перемоги на ЧМ та ЧЄ з гандболу, баскетболу та багатьох інших видів спорту.
На клубному рівні у футболі, звичайно, все було гірше. Але ж все одно - була популяризаіція спорту, як такого. А не так, як зараз у перерві матчу йде реклама горілки.
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17.05.2024 22:19 Відповісти
Так тоді горілку не потрібно було рекламувати - на всю країну лише 5 сортів згідно госту. Коли якогось алконавта спитали як він таку гидоту пьє той відповів що якби вона була твердою то він би її гриз...
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17.05.2024 22:22 Відповісти
Проти одних фірм грального бізнесу - справи, а "правильному" гральному бізнесу - бронь!
"Нічого особистого - просто бізнес" (с)

І, чомусь, ніхто з "позитивних" не згадує, що саме ця ссучена влада дозволила гральний бізнес в Україні у 2020-му (якщо не помиляюсь) році!
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17.05.2024 16:29 Відповісти
Всіх отих геймерів чи гімороїв чи геїв на фронт!
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17.05.2024 17:12 Відповісти
На жаль, багато хто з них вже там. Чи ви думаєте, що ломбардам забороняють приймати дрони та оптичні приціли тощо просто так? Несуть...
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17.05.2024 17:34 Відповісти
ТАрговля на крАві?
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17.05.2024 19:21 Відповісти
А ти гей,чи на фронті?
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17.05.2024 17:42 Відповісти
У мене вже пропуск в женську баню є. Якщо ти розумієш про що я. Так шо я ні в ті ні в ті не попадаю
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17.05.2024 19:19 Відповісти
vbet транслює українську прем'єр лігу.
Тепер що не побачимо футболи?
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17.05.2024 17:40 Відповісти
Народ спивається, тисячами гине на дорогах, водоймах, пожежах через п'янку. Гроблять здоров'я нації, гривнею копійку добувають. Про проблему алкоголю в армії - взагалі окрема тема.
А вони з вітряками борються. Конкурентів прибирають, хто не поділився. Важко шукати чорну кішку у темній кімнаті, особливо коли її там нема.
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17.05.2024 19:08 Відповісти

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