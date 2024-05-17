Суд арештував рахунки ще двох з переліку найбільших онлайн-казино в Україні

Суд арештував рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ "Укр Гейм Технолоджі") і Vbet (ТОВ "Вбет Україна") в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань.

Відповідні рішення Печерський районний суд ухвалив 13 травня, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у судовому реєстрі.

Pin-Up і Vbet входять до першої п'ятірки найбільших компаній у сфері азартних ігор в Україні, посідаючи відповідно третє і п'яте місця за підсумками 2023 року.

Згідно із судовими документами, ДБР підозрює їх у причетності до відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти Росії.

"У межах кримінального провадження встановлено, що ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" та ТОВ "Вбет Україна"... здійснюють незаконну діяльність, пов'язану з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленням від сплати обов'язкових зборів і платежів до державного бюджету України в умовах війни та дефіциту їх надходжень в особливо великих розмірах з їх подальшим обготівкуванням через використання підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній, p2p-переказів шляхом використанням т. зв. "дропів", віртуальних активів)", – йдеться в рішеннях суду.

За даними ДБР, Pin-Up з 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють громадяни Росії.

Своєю чергою "Вбет Україна", у період з жовтня 2023 року до лютого 2024 року компанія перерахувала майже 438 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення та роялті компаніям Soft Construct Limited та Soft Construct Limited (Malta), які перебувають у партнерських відносинах з підсанкційними російськими букмекерськими конторами "Фонбет" та Betcity.

Загальна сума фінансових операцій, які пройшли за рахунками компаній з груп Pin-Up і Vbet за період з 31 грудня 2022 року до 10 квітня 2024 року, становить понад 714 млрд грн, зазначається у рішенні суду.

11 квітня гроші на банківських рахунках цих компаній визнали речовим доказом, а через місяць їх заарештували. За рахунками заборонені будь-які фінансові операції.

Загалом під арешт у справі потрапили рахунки таких компаній:

ТОВ "Укр Гейм Технолоджі"

ТОВ "Турбо.ЮА"

ТОВ "Вікторія-Софт"

ТОВ "Вбет Україна"

ТОВ "ТранітаДевелопмент"

ТОВ "Укр Гейм Консалтінг Груп"

ТОВ "Софт Констракт Україна"

ТОВ "Грандіс Проперті Лімітед"

ТОВ з іноземними інвестиціями "Королівська компанія розвитку"

ТОВ "Фаст Кредит"

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена в апеляційному суді.

Як повідомлялося, офіційні доходи найбільших десяти компаній у сфері грального бізнесу торік зросли до 54,92 млрд грн, що у 28 разів більше, ніж у 2022 році (1,94 млрд грн).

Лідером сфери грального бізнесу стала компанія "Спейсікс" (відома як Cosmolot), яка належить Сергію Потапову та британському бізнесмену Арнульфу Дамерау. Дохід компанії у 2023 році перевищив показники попереднього року у 51 раз, досягнувши 27,95 млрд грн. У лютому Бюро економічної безпеки арештувало рахунки компанії у справі про ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків.

На другому місці топу розташувалась компанія "Фавбет" (бренд FAVBET), власником якої є Андрій Матюха. Дохід компанії торік збільшився у шалені 425 разів та склав 9,79 млрд грн. Це найбільший приріст серед усіх компаній грального бізнесу, які потрапили до Індексу.

"Укр Гейм Технолоджі" (бренд PIN-UP) Ігора Зотько, минулорічний лідер рейтингу, не зміг втримати першість навіть попри зростання доходу у 4 рази за рік. Із доходом 3,62 млрд грн компанія опустилася на третє місце.

На четвертому місці опинилося "Слотс Ю.Ей" (бренди Slotoking та 777) – 3,4 млрд грн, а на пятому – "Вбет" (бренд Vbet, 3,1 млрд грн).