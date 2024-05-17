Нацбанк готовий спростити кредитування відновлення об’єктів генерації електроенергії

Національний банк України (НБУ) готовий змінити окремі вимоги до банків для пришвидшення кредитування проєктів у сфері відновлення енергогенеруючих потужностей.

Про це голова правління Національного банку Андрій Пишний повідомив у Facebook.

За його словами, банківська система готова зробити пріоритетним цей напрям, однак потреба у його фінансуванні дуже висока.

"Можливості банківської системи перебувають у площині кредитування. Це може бути кредитна підтримка проєктів із побудови великої кількості розподілених країною малих об’єктів генерації, які є відносно безпечними з точки зору концентрації ризиків та загрози руйнування активів. Або ж значно масштабніші проєкти, які можуть фінансуватися, наприклад, через консорціумне кредитування", – зазначив голова НБУ.

Він наголосив, що Національний банк готовий адаптувати вимоги до банків для підвищення привабливості кредитування цього напрямку.

"Ми аналізуємо різні варіанти і зі свого боку готові адаптувати окремі вимоги до банків, аби відповідні проєкти рухалися максимально швидко", – запевнив Пишний.

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Він додав, що сьогодні вже обговорив це питання під час зустрічі з представниками українських банків з іноземним капіталом, які мають великий фінансовий потенціал і експертизу у цій сфері.

"Це питання комплексне і непросте: підживлення попиту можна очікувати за рахунок максимального спрощення адміністративно-дозвільних процедур та окремої державної програми підтримки, створення центрів компетенції, що поєднають технічну та дозвільну експертизу урядових інституцій, регіональні аспекти і фінансові спроможності", – підсумував Пишний.

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що після масованих обстрілів Україна втратила до 8 ГВт енергогенерації, на її відновлення потрібно знайти близько $1 млрд. З урахуванням будівництва нової розподіленої генерації ця сума може бути значно більшою.