В Україні цьогоріч заблоковано 600 сайтів нелегальних онлайн-казино. ІНФОГРАФІКА

Від початку року в Україні заблоковано 600 сайтів, на яких розміщувались ресурси нелегальних онлайн-казино.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Максимальна міра покарання передбачає штраф у розмірі 850 тис. грн із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Як повідомляється, правоохоронні органи розслідують 450 кримінальних проваджень за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор і лотерей.

"Серед нещодавно викритих правоохоронцями підпільна зала в елітному житловому комплексі Києва, де вилучено понад 50 гральних автоматів; мережа підпільних покер-клубів у Києві, Одесі та Харкові. Але найбільш резонансний випадок – організація нелегального грального бізнесу засновниками і службовими особами одного з банків", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Як пояснив прокурор Офісу генпрокурора Артем Бояренко, вони використовували логотипи відомих брендів та дзеркальні сайти. Банк залучив кошти гравців в сумі близько 5 млрд грн, які в подальшому легалізували.

Злочинна схема була викрита правоохоронцями, і наразі фінансова установа припинила свою діяльність.

Онлайн-казино в Україні

Як повідомлялося, компанії, які легально займаються організацією грального бізнесу, у 2023 році отримали 53 млрд грн доходу від своєї діяльності та 6,9 млрд грн чистого прибутку.

Йдеться про компанії, що мають ліцензії на діяльність фізичних та онлайн-казино, букмекерського бізнесу та організацію ігор в покер на гроші (без урахування окремих ліцензій на зали гральних автоматів).

Раніше ЗМІ нагадали про оцінку Національного банку, зроблену в лютому 2023 року, згідно з якою українці витрачали в онлайн-казино, на ставках та у фізичних ігрових закладах 12-15 млрд грн на місяць, тобто 144-180 млрд грн на рік. Це втричі більше, ніж виторг легальних компаній грального бізнесу.

Глова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані НБУ повідомляв, що безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор у 2023 році зросли до 83 млрд грн.

На початку квітня 2024 року президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками Служби безпеки, Держспецзв'язку та секретарем Ради національної безпеки та оборони щодо ситуації з онлайн-казино та заявив про підготовку заходів для контролю над галуззю.

Це було зроблено у відповідь на петицію з проханням до президента звернути увагу на шкоду, якої гральний бізнес завдає українській армії та суспільству, яку 29 березня зареєстрував військовослужбовець 59 бригади ЗСУ Павло Петриченко.

Детальніше за темою читайте в матеріалі БізнесЦензор "Як в Україні хочуть обмежити роботу онлайн-казино".







