Росіянам можуть заборонити купувати нерухомість у Фінляндії

У Міноборони Фінляндії представили список підстав, які дозволять заборонити росіянам купувати нерухомість у країні. Дозвіл на таку угоду не видаватиметься громадянам країни, яку Євросоюз визнав такою, що порушила територіальну цілісність, суверенітет та незалежність іншої держави, і Росія підпадає під цей критерій через вторгнення в Україну.

Про це пише The Moscow Times.

Крім цього, пропонується заборонити купувати нерухомість громадянам країни, яка може становити загрозу національній безпеці Фінляндії. Росію зараховувала до таких поліція безпеки Фінляндії.

Крім того, заборона поширюватиметься на юридичних осіб, котрі перебувають на території таких країн або власник яких є їхнім громадянином.

Додаткові положення з більш конкретними даними щодо держав видасть уряд. Рішення про подальші заходи щодо реалізації проєкту буде вжито пізніше.

При цьому обмеження не торкнуться громадян Фінляндії, які мають паспорт ще однієї країни, а також власників дозволу на постійне проживання в республіці чи ЄС, видане місцевими органами. До таких осіб застосовуватиметься чинний закон.

Росіяни у Фінляндії

Раніше Міноборони Фінляндії відхилило три угоди з нерухомістю через загрозу національній безпеці, одна з них була пов'язана з компанією з "російською участю".

2022 року, в рік початку повномасштабної війни з Україною росіяни продовжували скуповувати квартири у Фінляндії, поки туди ще можна було в'їжджати по турвізах, і уклали 282 угоди.

Після того, як влада Фінляндії закрила кордон для мандрівників з Росії з 30 вересня 2022 року, попит упав: за весь 2023 рік росіянам продали всього 64 об'єкти нерухомості.

Наприкінці листопада у ЗМІ називали цифру в 116 об'єктів, зазначаючи, що 16% угод було укладено громадянами, які проживають у РФ, а не в республіці, а частину об'єктів купили російські компанії.

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році Фінляндія запровадила обмеження на придбання росіянами нерухомості поблизу стратегічно важливих об'єктів. При цьому закон не стосувався купівлі квартир.

Умови купівлі нерухомості у Фінляндії

Фінляндія посилила умови продажу нерухомості іноземцям у 2020 році. Для укладання угоди особи, які не є громадянами держав ЄС чи Європейської економічної зони, мають отримувати дозвіл від Міноборони.

Вимога також стосується компаній та організацій, які розташовані у зоні ЄС, але мають не менше 10% власності за її межами.