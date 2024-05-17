"Київстар" влітку почне продавати номери з новим кодом "77"

Мобільний оператор "Київстар" отримав дозвіл на використання номерів мобільного зв’язку з кодом мережі призначення "77", вони з’являться в продажу наприкінці червня – у липні цього року.

Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Київстар" наразі оперує п'ятьма кодами мережі: "67", "68", "96", "97" і "98".

"Я добре пам'ятаю цифру, коли ми мігрували в новий білінг – ми переводили до 40 млн номерів (станом на грудень 2023 року "Київстар" обслуговував майже 24 млн абонентів мобільного зв'язку, – ред.). Чому така цифра? Через те, що якийсь час ми не відключаємо номери, які "замовкли", – пояснив Комаров.

Він також розповів про всеукраїнську ініціативу не від'єднувати від мережі людей, які залишилися на окупованих територіях. Реалізувати її планують на рівні регуляторного рішення.

"Проєкт такого рішення наразі НКЕК (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, – ред.) обговорює з нами – операторами ринку електронних комунікацій", – зазначив Комаров.

За його прогнозами, цим рішенням буде встановлено певні часові межі, наприклад три-чотири роки.

Раніше повідомлялося, що дохід найбільшого українського оператора мобільного зв’язку "Київстар" у січні-березні знизився на 14,1%, до 7,1 млрд грн, через реалізацію програми лояльності після кібератаки наприкінці 2023 року.

Кількість абонентів мобільного зв'язку "Київстар" у першому кварталі 2024 року скоротилася на 1,9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року – до 23,9 млн, "Домашнього інтернету" – на 1,1%, до 1,1 млн.